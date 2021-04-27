Samanyolu Haber /Gündem / Turkuaz tablodaki vaka düşüşünün sebebi ortaya çıktı /27 Nisan 2021 12:13

Turkuaz tablodaki vaka düşüşünün sebebi ortaya çıktı

Son haftalarda Türkiye'de rekor üstüne rekor kıran salgındaki vaka sayılarında son günlerdeki düşüşün nedeni ortaya çıktı. Bakanlık test sayısını azaltarak vakalarda ciddi düşüş sağladı!

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Türkiye’de günlük vaka sayısında son günlerdeki düşüş göze çarpıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 20 Nisan’da 61 binin üzerinde olan vaka sayısı, 25 Nisan’da 38 bine kadar geriledi. Bunun nedeninin azalan test sayısı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, yaygın tarama yapılmasını talep etti.

TEMASLILARA TEST BİLE YAPILMIYOR

Sosyal medyada ise vakalar azaldığı için test başvurularının da azaldığı, bunun çok normal olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle test sayılarının düşmüş olabileceğine dikkat çekti. Birçok ülkenin aksine Türkiye’de testlerin başvuru üzerine yapıldığını belirten Ökten, “Yalnızca test için talepte bulunanlar test olabiliyor. Hatta onların da önemli bir bölümü test yaptıramıyor. Tüm temaslılara test yapılması gerek ama bu da yapılmıyor. Nitelikli bir filyasyondan söz edemiyoruz” dedi.

FİLYASYON EKİPLERİ VAKALARA YETİŞEMİYOR

Ökten, her gün açıklanan turkuaz tabloda filyasyon oranının karşısında yazan yüzde 99,9 bu oranın kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi. Filyasyon ekiplerinin sayısının çok azaltıldığını belirten Ökten, “Ekipler vakalara yetişemiyor, yalnızca evlere gidip ilaç bırakıp çıkıyorlar. Devlet test konusunda irade koymalı. Özellikle yoğunluğun olduğu işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda, sağlık hizmetine erişemeyen yoksulların, işsizlerin yaşadığı yerlerde filyasyon ve test uygulaması artırılmalı. Bir evde pozitif vaka varsa tüm hanehalkına test yapılmalı. Semptomsuz olduğu için saptayamadığınız vakalar başlıca bulaş kaynağı” dedi.

AZALAN VAKA SAYISI YANLIŞ ALGIYA YOL AÇIYOR

Vaka sayısındaki düşüşün yanlış bir algıya yol açtığını vurgulayan Ökten, bu düşüşün alınan önlemlerin yeterli olduğu ve işe yaradığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Hastanelerin dolu ve ölüm sayısının hâlâ çok yüksek olduğuna dikkat çeken Ökten, “Hastaneler rahatlatılmadığı sürece yeni vakalar gelmese de ölümler devam eder” uyarısında bulundu.
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