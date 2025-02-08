Samanyolu Haber /Gündem / 'Turpun büyüğü heybede' demişti: İktidarın yeni adımı basının sesini kısma /08 Şubat 2025 13:38

'Turpun büyüğü heybede' demişti: İktidarın yeni adımı basının sesini kısma

Erdoğan’ın ‘turpun büyüğü heybede’ sözlerinin ardından, muhalif sesleri kısmak için atılan adımlara bir yenisi eklendi. Basına ‘sansür’ü içeren düzenleme Meclis’e geliyor.

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Toplumun tüm muhalif kesimlerini baskı altına almak için tepki çeken düzenlemeler getiren iktidar, bu konuda yeni adımlar atıyor.

Devlet Denetleme Kurulu’na ‘Görevden alma’, TMSF’ye de ‘Kayyum’ yetkisi veren iki düzenlemenin yasalaşmasının ardından basın üzerinde de yeni bir ‘Sansür’ düzenlemesi geliyor. “Veri sızıntısı yapılmış gibi içerik oluşturma” ve “Kişisel bilgilerin çalındığını haber yapmak” suç olacak ve 2-5 yıl arasında hapis cezası verilecek. Hukukçu kökenli CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu düzenlemenin ne anlama geldiğini şöyle anlattı: “Teklifin içerdiği hükümler, basın hürriyetini, ifade özgürlüğünü, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini hedef alıyor.

HEDEF DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan Siber Güvenlik Kurulu Başkanlığı’na da geniş yetkiler verilirken Siber Güvenlik Başkanlığı istediği yerde hakim kararına ihtiyaç duymadan arama yapabilecek, dijital materyallere el koyabilecek, kopyalama yapabilecek. Konut dokunulmazlığı ve özel yaşamın gizliliği de hedef alınıyor. Veri sızıntısı olmadığı halde halk arasında korku, endişe ve panik yaratmak, kişi ve kurumları hedef almak amacıyla veri sızıntısı varmış gibi içerik oluşturmak’ hapis cezası öngörülen bir suç olarak düzenleniyor.”
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