‘TUS sınavına birlikte çalışma’ suçlamasıyla 18 doktora nefret gözaltısı

Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde öğrencileri TUS sınavına hazırladıkları ve halen görevde oldukları belirlenen doktorlara operasyon düzenlendi.
Haklarında Hizmet Hareketi gönüllüsü olma suçlamasıyla itirafçı şahıs beyanı bulunan, Bank Asya hesapları olan, ardışık aranma tespitleri bulunan, öğrencilerin TUS sınavına hazırlandığı kampa katıldıkları iddia eden 18 doktor tespit edildi.
İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya’da yapılan operasyonlarda görevlerini sürdüren 18 doktor gözaltına alındı.
Doktorların evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, tablet ve telefonlara el konuldu.
Gözaltına alınan 18 doktorun İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek işlemlerine başlandığı öğrenildi.