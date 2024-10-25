Samanyolu Haber /Gündem / TUSAŞ hakkında dikkat çeken iddia: Hasan Doğan yalanladı /25 Ekim 2024 20:07

TUSAŞ hakkında dikkat çeken iddia: Hasan Doğan yalanladı

TUSAŞ’ın özel güvenliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi'ye teslim edildiği iddia edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla iddia yalanlandı.

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Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz, TUSAŞ’ın özel güvenliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi'ye teslim edildiğini ifade etti. Saymaz, Çiftçi'nin daha önce TUSAŞ’ta Kurumsal Güvenlik Müdürü olarak çalıştığını ifade etti ve kurumun güvenlik hizmetinin özelleştirilmesi üzerine 'Cat Güvenlik' isimli şirketin kurulduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamayla iddia yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır. Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
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