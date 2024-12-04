TUSAŞ saldırısında adı geçen bir kişi İtalya'da yakalandı





ALMAN MAKAMLARINA TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesine yönelik 23 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen saldırıyla ilgili gelişmeler sürüyor.İtalyan basını tarafından yayımlanan haberlerde, saldırıda adı geçen Velat Çetinkaya isimli kişi, İtalyan polisi tarafından Roma yakınlarındaki Ciampino kentinde yakalandı.Günübirlik kiralık bir dairede yakalanan Çetinkaya’nın Roma Temyiz Mahkemesi’ne çıkarıldığı kaydedildi.Çetinkaya’nın resmi işlemlerin ardından Roma’daki Regina Coeli hapishanesine gönderildiği belirtildi.Çeşitli suçlardan hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki Velat Çetinkaya'nın 2022 yılında Stuttgart mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri gerekçesiyle tutuklandığı aktarıldı.Çetinkaya’nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.