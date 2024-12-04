Samanyolu Haber /Dünya / TUSAŞ saldırısında adı geçen bir kişi İtalya'da yakalandı /04 Aralık 2024 00:57

TUSAŞ saldırısında adı geçen bir kişi İtalya'da yakalandı

Ankara'da bulunan TUSAŞ tesislerine 23 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu belirtilen Velat Çetinkaya isimli kişi İtalya’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan Çetinkaya'nın Regina Coeli hapishanesine gönderildiği ifade edildi.

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesine yönelik 23 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen saldırıyla ilgili gelişmeler sürüyor.

İtalyan basını tarafından yayımlanan haberlerde, saldırıda adı geçen Velat Çetinkaya isimli kişi, İtalyan polisi tarafından Roma yakınlarındaki Ciampino kentinde yakalandı.

Günübirlik kiralık bir dairede yakalanan Çetinkaya’nın Roma Temyiz Mahkemesi’ne çıkarıldığı kaydedildi.

ALMAN MAKAMLARINA TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Çetinkaya’nın resmi işlemlerin ardından Roma’daki Regina Coeli hapishanesine gönderildiği belirtildi.

Çeşitli suçlardan hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki Velat Çetinkaya'nın 2022 yılında Stuttgart mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri gerekçesiyle tutuklandığı aktarıldı.

Çetinkaya’nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.
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