Samanyolu Haber /Gündem / TUSAŞ saldırısını PKK'nin kolu HPG üstlendi /25 Ekim 2024 12:41

TUSAŞ saldırısını PKK'nin kolu HPG üstlendi

Ankara’da TUSAŞ’ı hedef alan ve 5 kişinin şehit olduğu terör saldırısını terör örgütü PKK bağlantılı HPG üstlendi.

SHABER3.COM

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını terör örgütü PKK bağlantılı HPG üstlendi. 

5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, "eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle bir ilişkisinin olmadığı ve uzun bir süre önce planlanıp uygulandığı" öne sürüldü. 

Açıklamada, saldırıyı düzenleyen “Asya Ali” kod adlı İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek ile “Rojger Helin” kod adlı Şırnak doğumlu Ali Örek oldukları belirtildi.

ERDOĞAN: SIZMA HAREKETİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliğinin tespit edildiğini belirterek "Her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti" açıklaması yapmıştı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün TUSAŞ saldırısına ilişkin Rusya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?
23 Ekim’de Ankara Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gasp ettikleri bir taksiyle gelen iki terörist tarafından düzenlenen saldırıda, taksici dahil beş kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan’ın şehit olduğu duyurulmuştu.

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