Samanyolu Haber /Gündem / TUSAŞ'ta torpil iddiası : Kotil, ailesini yerleştirmiş /16 Kasım 2019 11:24

TUSAŞ'ta torpil iddiası : Kotil, ailesini yerleştirmiş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’DE (TUSAŞ) genel müdürlüğüne atandıktan sonra kurumda tasfiyeler gerçekleştiren Temel Kotil’in önemli görevlere akrabalarını getirdiği iddia edildi.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil ile aynı soyada sahip dört kişinin görevde bulunması tepkilere neden oldu.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Grup Sekreteri Ali Kıdık, Kotil ailesinin dört ferdinin kurumda çalıştığı iddiaları ile ilgili, "TAİ'yi Temel Kotil ailesi zapt etmiş" tepkisini gösterdi.

Günboyu'da yer alan habere göre, Kıdık, Genel Müdür Temel Kotil de dahil, beş kişilik Kotil ailesi üyesinin bulunduğu ve kurumun sitesinde yer aldığı belirtilen bilgilere ait ekran görüntüsünü de paylaştı.


Paylaşılan görsele göre, Kotil ailesinden beş kişi kurumda farklı görevlerde yer alıyor.

Buna göre, Bayram Ali Kotil, Ulaşım ve Bakım Hizmetleri, Habip Kotil Detay Boya işlemleri, Yakup Kotil Ulaşım ve Araç Bakım Hizmetleri Yasemin Kotil ise Süreç Geliştirme bölümünde yer alıyor.

Kıdık, belgenin kurum içerisinden kendisine ulaştırıldığını belirtti ve, "Ben bu durumu doğru bulmuyorum. Bir kurumun başındaki bir insanın o kurumun içine sadece kendi soyadını taşıyan insanların istihdam edilmesi doğru değil" diye konuştu.

Kıdık, hemşericilik yapılmasına karşı çıktığını vurguladı ve, "5 tane Kotil soyadlı olacağına bir Hakkarili, bir Sinoplu ya da Kastamonulu da olsaydı keşke" yorumunu yaptı.
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