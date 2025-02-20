TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında karar





Sözcü TV muhabiri Muratcan Altuntoprak'ın aktardığı bilgilere göre Ömer Aras ve Orhan Turan'ın ifade verme işlemi başladı.





TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı istemiyle mahkemeye sevk edildi.









ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan hakkında 13 Şubat'ta dernek Olağan Genel Kurul'da yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.Geçtiğimiz günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.Bunun üzerine Turan, ifadesinin alınması için polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.Edinilen bilgiye göre Aras'ın savcılık ifadesi yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Aras'ın ifade verme işleminin sona ermesinin ardından Orhan Turan'ın ifade verme işlemi saat 22.20'de başladı.TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesi sona erdi. Turan'ın ifade verme işlemi ise yaklaşık 1 saat sürdü.Mevcutlu olarak Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve hakim karşısına çıkan TÜSİAD başkanları yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlatmıştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı belirtilmişti.Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.Söz konusu soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada TÜSİAD'ı hedef almıştı. Erdoğan'ın partisinin TBMM grup toplantısındaki açıklamaların ardından Turhan da ifadeye çağrıldı.Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti:"TÜSİAD'ın açıklaması haddini aştı, buram buram provokasyon kokuyor. Demokraside hiç kimse eleştiriden layusel değildir. Demokrasimizin standardını yükselten, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Tutarlı olması halinde eleştirilere kulak tıkamayız. Hukukun kapsamı dışında bırakıldığınız eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz. Ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneği iseniz iş adamı derneği gibi davranmayı bileceksiniz."TÜSİAD YİK Başkanı Aras, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" demişti.Aras, enflasyonu değerlendirirken de “Kamunun da özel sektör şirketleri ve vatandaşlarımız gibi eşit düzeyde kemer sıkması şart. Enflasyonla mücadele için 2025 yılında kamuda yapılacak tasarrufun daha etkin olmasını bekliyoruz. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamu harcamalarını kontrol etmesi ve kamuda tasarrufu artırması şart” demişti.Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.