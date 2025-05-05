TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni dava

Dikkat Çeken Görüşme Sonrası Yeni İddianame: TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a Bir Dava Daha

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla yürütülen soruşturma sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Turan ve Aras’ın bazı hukuki ve siyasi gelişmeler hakkında kamuoyuna açıklamalar yaptığı ve bu açıklamaların içeriklerinin, olayların aslı hakkında bilgi sahibi olmadan yapıldığı belirtildi.





'ALGI OLUŞTURDUKLARI' BELİRTİLDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre iddianamede, iki ismin Kartalkaya’daki yangın, depremler, Erzincan İliç’teki maden kazası, bazı belediyelere kayyım atanması, Ümit Özdağ ve Ayşe Barım hakkında yapılan değerlendirmeler ile Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması gibi konular üzerinden kamuoyunda algı oluşturdukları öne sürüldü. Açıklamaların, yargıya güveni zedelediği, adil yargılanma ilkesine gölge düşürdüğü ve toplumsal huzursuzluğa yol açtığı ifade edildi.





‘YARGIYI ETKİLEMEYE ÇALIŞTILAR’

Savcılık, şüphelilerin yargı mensuplarını etkileyecek nitelikte açıklamalar yaptıklarını, bu yolla tarafsızlığı zedelediklerini ve devam eden yargı süreçlerinde delil değerlendirme ortamını olumsuz etkilediklerini vurguladı. Ayrıca, TÜSİAD’daki görevleri ve konumları nedeniyle bu görüşlerin kamuoyu üzerinde daha güçlü bir etki yarattığı belirtildi.





'GERÇEĞE AYKIRI YANILTICI BİLGİ VERDİLER'

İddianamede, Turan ve Aras’ın açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, aksine kamu barışını bozacak şekilde yanlış ve yanıltıcı bilgiler içerdiği ifade edildi. Bu açıklamaların, hukuki güvenlik algısını zedelediği ve toplumu olumsuz etkilediği öne sürüldü.





ADLİ PARA CEZASI İSTENDİ

Savcılık, her iki ismin "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep etti. Ayrıca, kamuoyuna yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandıkları bir diğer dosya ile bu iddianamenin birleştirilerek İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği bildirildi.





AKP İLE TÜSİAD ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

İki ay önce iktidarı eleştiren sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve yurt dışına çıkışı yasaklanan patronlar kulübü TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, birkaç gün önce AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile bir araya gelmişti.