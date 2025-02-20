TÜSİAD Başkanı'nın sitesi çöktü

TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda Türkiye’deki politik ve yargı süreçlerindeki aksaklıklara ilişkin eleştirileri nedeniyle polis eşliğinde ifadeye götürülen Orhan Turan ve Ömer Aras hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından, vatandaşlar TÜSİAD başkanları hakkında bilgi sahibi olmak için internet sitelerine girmeye çalıştı. Ancak, Turan’ın şirketi ODE Yalıtım ’ın internet sitesi yoğunluk nedeniyle devre dışı kaldı. Siteye girmek isteyen kullanıcılar, "509 hatası Bandwidth Limit Exceeded" yazısıyla karşılaştı. Bu hata, bant genişliği nedeniyle alınan hosting hizmetinin gelen trafiği karşılamadığında ortaya çıkıyor.

TÜSİAD başkanlarının açıklamalarının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılmıştı. Başkanlara "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilirken, Aras ve Turan hakimlikte ifade verdi. Başkanlar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi.







