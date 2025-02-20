TÜSİAD başkanlarının ifadeleri ortaya çıktı

Orhan Turan'ın İfadesi



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu ve yurt dışına yoğun ihracat yaptığını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki mart ve nisan aylarında Çin ve ABD'ye ziyaretler yapacağını söyledi. Turan, Ticaret Bakanı ile yurt dışına ziyaretlerde bulunduğunu ve Türk girişimcileri bir araya getirdiklerini ifade ederek, hakkında istenen yurt dışı çıkış yasağının reddedilmesini talep etti.



Mehmet Ömer Arif Aras'ın İfadesi



TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, bir bankanın yönetim kurulu başkanı olarak görev aldığını ve aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu beyan etti. Aras, soruşturmaya konu olan konuşmasının ana temasının Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapılabileceği olduğunu belirtti. Konuşmasında eğitim dili, hukukun üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, kadın hakları ve girişimcilik gibi konulara değindiğini söyledi. Aras, 33 yıldır aynı adreste ikamet ettiğini ve 38 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını ifade etti. Ayrıca, uluslararası bir bankada 15 yıldır yönetim kurulu başkanı olarak görev aldığını ve sıklıkla yurt dışına çıktığını belirtti. Hakkında istenen yurt dışı çıkış yasağının uygulanmamasını talep etti.



Hakimlik Kararı



Hakimlik kararında, şüphelilerin yaptıkları konuşmaların içeriği ve savunmalarında belirttikleri üzere, yalnızca basın aracılığıyla bilgi sahibi oldukları ve içeriğini bilmedikleri olaylara ilişkin yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları ifade edildi. Kararda, şüphelilerin, halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bilgileri yaydıkları ve 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediklerine ilişkin somut deliller olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının şüpheliler hakkında uygulanmasını istediği yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbir talebi kabul edildi.