Samanyolu Haber /Ekonomi / TÜSİAD’dan yeni açıklama hazırlığı /15 Şubat 2025 17:49

TÜSİAD’dan yeni açıklama hazırlığı

Olağan Genel Kurulu'nda iktidarın politikaları hakkında eleştirilere yer verilen bir açıklamaya imza atan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni bir açıklama yapacağı ifade edildi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre, açıklamanın ardından üyelerden eleştiri alıp almadıkları sorusu sorulan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi" dedi.

"KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA DAHA YAPACAĞIZ"

"Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi" diyen Turan, "Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek amacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz. Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz."

İsmi açıklanmayan başka bir TÜSİAD yetkilisi de benzer açıklamaların zaman zaman yapıldığını söyledi.

TÜSİAD’ın sicilinin bozuk olduğu yolundaki suçlamaları kabul etmediklerini sözlerine ekleyen yetkili, "TÜSİAD’ın yapacağı yeni açıklamada da, yapılan açıklamanın arkasında oldukları da belirtilecek" sözlerine yer verdi.

ÖMER ARİF ARAS NE SÖYLEMİŞTİ?

13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, konuşmasında Bolu Kartaltepe’deki yangın faciasına, İliç’teki madende yaşanan toprak kaymasına, ihraç edilen teğmenlere yer vermişti.

"DEVLETİN BÜTÇE DİSİPLİNİNE UYMASI GEREK"

Aras “Serbest piyasa koşulları işlemeli, ihalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Eğitim sistemini tarikatların etki alanının dışına taşımalıyız. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamuda tasarrufu artırması gerekiyor. Politik hayatta da olağanüstü olaylar yaşıyoruz. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İnfial yaratan suçluların serbest kaldığını vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında teğmenlere ilişkin “Suç vardır yoktur diyemeyiz” diye belirterek olayların toplumda endişe yarattığını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜSİAD’dan yeni açıklama hazırlığı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:01