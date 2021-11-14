TÜSİAD Erdoğan'ın kararına isyan etti

Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral'a açıklamalarda bulunan Simone Kaslowski, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye ekonimisinin daralmadığını belirterek şunları söyledi:







"2020 tamamında reel bazda yu¨zde 2 bu¨yu¨du¨k; bu yıl da reel yu¨zde 9 bu¨yu¨yecegˆimizi hesaplıyoruz. Bu performansta o do¨nem enflasyonu yu¨kseltmek pahasına, ucuz kredi sagˆlayıp, kredi arzını bollas¸tırmamız rol oynadı. Yan etkisi c¸ok yu¨ksek enflasyon ve azalan kredi arzı oldu. Bu sarmaldan c¸ıkamayıs¸ımızın temelinde, yu¨ksek bu¨yu¨me ugˆruna attıgˆımız ucuz kredi sagˆlama adımları rol oynuyor.





Her gec¸en gu¨n enflasyon ile mu¨cadelemiz zorlas¸ıyor. Faiz indirimi yapılsa dahi artık bu su¨rec¸ istedigˆimiz o¨lc¸u¨de uzun vadeli kredi faizine yansımamakta. Bu da bu¨yu¨menin su¨rdu¨ru¨lebilir olmadıgˆını, kaynak ihtiyacı oldugˆunu ve o kaynagˆın maliyetli oldugˆunu go¨steriyor. Esas mu¨him olan bu¨yu¨menin su¨rdu¨ru¨lebilir olması, istihdama katkı sagˆlaması ve hane halkına yansıması. Bu¨yu¨me olsa dahi bu her kesime es¸it yansımıyor ve kapsayıcı degˆil. Gelir dagˆılımı es¸itsizligˆi artıyor. Gu¨nu¨ kurtarmak degˆil uzun vadeye odaklanmak lazım."





FAİZ İNDİRİMİ YORUMU





Türkiye'de enflasyon dinamiklerinin 2015 itibarıyla bozulduğuna dikkat çeken TÜSİAD Başkanı, "Bazı do¨nemler dogˆru politikalara do¨nme c¸abamız olsa da buralarda sabırlı davranamıyoruz. Su¨rekli olarak faiz indirimlerinde aceleci davranıyoruz. S¸imdiki su¨recin gec¸tigˆimiz 5-6 yıldan en o¨nemli farkı s¸u ki, artık du¨nyada da enflasyon var. Ru¨zga^r arkamızdan esmiyor. Bu mu¨cadelede o¨nu¨mu¨ze gelen her fırsatı kac¸ırdık maalesef." dedi.





Global kos¸ulların bizi c¸ok daha zorlu enflasyonist bir ortama soktuğunu ifade eden Kaslowski sözlerini şöyle sürdürdü:





"Fiyat istikrarı olmadan bu¨yu¨me sagˆlayamayız. Cu¨mlelerimizde fiyat istikrarı olsa da, buraya giden yo¨ntemlerimiz su¨rekli bas¸arısız olmakta. Bu da u¨lkemizde alım gu¨cu¨nu¨ belirgin du¨s¸u¨rmekte. Su¨rdu¨ru¨lebilir bir tu¨ketici talebinin alım gu¨cu¨nu¨n olmadıgˆı bir ortamda, yatırım ve u¨retim kararı almak ne kadar mu¨mku¨n olabilir? Piyasayı canlandırmanın yolunun maalesef sadece faizi du¨s¸u¨rerek olamayacagˆını artık hepimiz go¨rmu¨s¸ olmalıyız."