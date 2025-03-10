TÜSİAD iddianamesi kabul edildi: İşte detaylar!

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 5 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar Mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında dernek genel kurulundaki ifadeleri nedeniyle 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.





Soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Aras ve Turan hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Turan ve Aras hakkında 'Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla hazırladığı iddianame Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





Turan ve Aras’ın 20 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.