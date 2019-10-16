Samanyolu Haber /Ekonomi / Kim demiş 'krizden çıktık' diye! /16 Ekim 2019 11:22

Kim demiş 'krizden çıktık' diye!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ekonomik krizin bittiğini iddia etse de reel sektör krizi iliklerine kadar hissediyor. "Patronlar kulübü" diye bilinen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "Krizden çıkmadık." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "kriz geri kaldı" çıkışına Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski'den cevap geldi. 

"Kaslowski, Büyüme yavaş yavaş dönse de henüz krizden tam olarak çıkmış değiliz." dedi.

BATIK KREDİLER NE OLACAK?

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, talep ve yatırım iştahındaki zayıflıkla birlikte kurdaki yükselişin batık kredilerde artışa sebep olduğunu, bunun da piyasayı tıkadığını ifade etti. 

Halihazırda resmi rakamlara göre 174 milyar TL kredi battı. Ancak gerçek rakamın 400 milyar TL'yi bulduğu belirtiliyor. 

Kaslowski'ye göre batık krediler sistemden temizlenmeden Türkiye'nin sağlıklı büyümeye geri dönmesi zor.

"DÜNYADA PARA MUSLUKLARI AÇILMIŞKEN..."

Dünya gazetesine mülakat veren Kaslowski, ticaret savaşları sebebiyle dünyada para musluklarının yeniden açılması ile döviz kurunun nispeten istikrarlı bir seyir takip ettiğini söyledi. 

Kaslowski, mali istikrarın en önemli şartının siyasetten bağımsız ve verilen istikrar hedefi doğrultusunda çalışan liyakatli, şeffaf güçlü kurumlar olduğuna dikkati çekerek, "Merkez Bankası başta olmak üzere tüm piyasa düzenleyici ve denetleyici kurumlarımızın bağımsızlığını ve liyakatin temel alınmasını çok önemsiyoruz." dedi. 

TÜSİAD BAŞKANI'NDAN "HUKUK YOKSA YATIRIM YOK" VURGUSU

TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Elbette aynı şey hukuk sistemimiz için de geçerli. Yargının bağımsızlığı adaletin temelidir." tespitinde bulundu.

Kaslowski, "Hız ve uzmanlaşmanın yanında yargı sistemimizin bağımsızlığını da güçlendirecek adımlar atmak yatırım ortamını iyileştirecek ve ekonomimizi güçlendirecektir.” dedi.
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