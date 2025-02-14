Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma jet soruşturma! /14 Şubat 2025 15:09

TÜSİAD YİK Başkanı Aras hakkında soruşturma jet soruşturma!

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında, dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşmasında, bir kısım soruşturma ve kovuşturmalar hakkındaki sözleri nedeniyle, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Aras dün yaptığı konuşmada, "Politik gücün barış içinde el değiştirmesi ülkemizde demokrasinin gücünü tekrar tüm dünyaya göstermiş oldu. Ancak, seçimler sonrasında seçilmişlerin görevden alınarak atanmışların göreve getirilmesi demokrasimizi zedeledi" ifadelerini kullanmıştı. Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, "Yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler" olduğunu iddia etti.
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