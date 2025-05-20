TÜSİAD yöneticilerinin yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında dernek kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin "Zincirleme şekilde basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü.









MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?





NE OLMUŞTU?

Turan ve Aras’ın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı, sanıkların ’zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘zincirleme şekilde adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından 5’er yıl 6’şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.TÜSİAD yöneticilerinin yargılandığı davanın ara kararında yurt dışına çıkış yasakları kaldırılırken dava 23 Eylül'e ertelendi.Hakim karşısına çıkan Orhan Turan aylık gelirinin 1 milyon TL, Aras da 900 bin TL olduğunu söyledi.Savunmada ilk sözü Ömer Aras aldı.Suça konu edilen 13 Şubat’taki sözlerine ilişkin, konuşmanın “ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu suçlamanın anlamsız olduğunu ve nasıl savunma yapacağını şaşırdığını” söyledi.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat’taki TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle 5 yıl 6 ay 15’er güne kadar hapis cezası talebiyle soruşturma başlatılmıştı.Orhan Turan, konuşmasında, “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz” ifadesini kullanmıştı. Ömer Aras ise son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.