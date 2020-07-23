Samanyolu Haber /Politika / TÜSİAD'dan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret /23 Temmuz 2020 23:59

TÜSİAD'dan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir ziyarette bulundu.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, siyasilere yaptıkları ziyaretler kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. 

TÜSİAD’ın siyasi partiler ile görüşme serisinde; Covid-19 sonrası toparlanma sürecinde Türkiye’nin önündeki fırsatlar ele alındı. Normalleşme süreci bağlamında siyasi partilerin ekonomi programları başta olmak üzere öngördükleri programlar konusunda istişareler gerçekleştirildi. 

“EKONOMİDE GELECEK MODELİ’Nİ ELE ALDIK” 

Görüşmenin ardından bir paylaşım yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Görüşmemizde partimizin insan odaklı Ekonomide Gelecek Modeli’ni de ayrıntılı olarak ele alma imkanı bulduk.” dedi. 

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmişti. 
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