Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması /02 Şubat 2021 22:03

TÜSİAD'dan Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

TÜSİAD'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili olarak yapılan açıklamasa "Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" ifadelerine yer verildiği belirtildi.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasıyla başlayan ve onlarca öğrencinin gözaltına alındığı eyleme ilişkin yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız" denildi. 

TÜSİAD'ın, “Gençler zekâları, eğitimleri ve umutlarıyla ülkemizin geleceğidir” başlıklı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Boğaziçi Üniversitesi ve tüm üniversitelerde gençlerin sesine kulak vermeye, bilime, fikir özgürlüğüne ve uzlaşıya dayanan değerleri yaşatmaya odaklanmalıyız.

Ekonomi, hukuk ve demokrasi reformlarının yeniden gündeme geldiği bu dönemin, barışçıl, kimseyi ayrıştırmayan, kapsayıcı yaklaşım ve çözümlerin öne çıkarılması için bir fırsat olarak değerlendirilmesini diliyoruz.

Ülkemiz güçlü ve özerk kurumlar, eğitim, bilim ve teknolojiyle gelişecektir. Genç nesillerin kendi ülkesinde değer meydana getirebileceği ve fikir zenginliği oluşturabileceği bir iklimi hep birlikte sağlayabilmeliyiz.”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dün Hisarüstü'nde yapmak istedikleri basın açıklamasına karşı polis ekipleri okuldan çıkmalarına izin vermezken, desteğe gelen öğrenci grubuna da Etiler'de müdahale edilmiş ve toplamda 108 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Gözaltıların ardından Boğaziçi Üniversitesi içinde kalan öğrenciler, rektörlük önüne yürüyerek kampüste protestolarına devam etmişti. Öğrencilerin kampüsteki eylemlerini sürdürmeleri üzerine polis konvoyu kampüse girerek öğrencilere müdahale etmişti.

Kampüsün içine giren yüzlerce polis ekibi, anonslarında sokağa çıkma yasağının başladığı ve Rektörlüğün abluka altına alınması eyleminin 'yasa dışı' olduğu söylenmişti. Polis müdahalesinde 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmıştı. 
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