Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD'dan dikkat çeken 'Rusya' açıklaması /23 Ağustos 2022 22:12

TÜSİAD'dan dikkat çeken 'Rusya' açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında Moskova yönetimine uygulanan ekonomik yaptırımlar sürerken, yaptırım uygulanan kişi ya da şirketlerle iş yapan kurumların da yaptırım riski altında olduğu konusu bir kez daha gündeme taşındı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar altıncı ayında da sürerken, Moskova yönetimine uygulanan ekonomik yaptırımlar da artarak devam ediyor.

Özellikle savaş sonrasında batılı ülkelerin ekonomik kıskacında olan Rusya'nın Türkiye ile olan ekonomik ilişkileri daha da artarken, bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Yaptırım uygulanan şirket ve kişilerle iş yapan kurumların da bu yaptırımlara maruz kalabileceği yönünde bir uyarının ABD cephesinden TÜSİAD yönetimine de iletildiği belirtildi.


24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını takip eden günlerde ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararları almıştır. Bugün çeşitli basın organlarında yer aldığı üzere, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo'nun, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD'a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır.

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