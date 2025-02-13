TÜSİAD'dan iktidar ve ekonomi yönetimine sert tepkiler

GENEL KURULDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR





'ÇÖKEN BİR SİSTEMDİR'









Ömer Aras, "Kaliforniya’da Los Angeles şehri yandı, Japonya’da çok daha şiddetli depremler oldu. Kaç kişi öldü? Lütfen bakın ve mukayese edin. Bizdeki ölümlerin nedeni maliyet odaklı kural tanımazlık ve denetimsizliktir" diyerek sistemdeki eksikliklere dikkat çekti.

'SORUMLULAR HESAP VERMELİ'





'OLAĞANÜSTÜ OLAYLAR YAŞIYORUZ'









Basın özgürlüğüne yönelik baskılara da değinen Aras, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturma açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor" diye konuştu.

TEĞMENLERİN İHRACI DEĞERLENDİRİLDİ









Aras, "Tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi bir sorun var. Kanunlar değişse de bu sorun çözülmedi. Bir kişiyi özgürlüğünden mahrum edecek her karar titizlikle alınmalıdır" ifadelerini kullandı.





Aras, "Söylesek de hiçbir şey değişmiyor" zihniyetine kapılamayız. Mevcut uygulamaları eleştirmekle kalmayıp yeni politikalar da önermeliyiz" dedi.

TURAN’DAN EKONOMİ MESAJLARI









Turan, Türkiye'deki pahalılığa dikkat çekerek şu soruları sordu:





'BUNUN İÇİN ZAMANIMIZ KALMADI'





Turan, "Artık hiçbir şeyi zamana bırakamayız. Bunun için zamanımız kalmadı. Yatırım, üretim ve ihracat desteklenmeli. Sanayiye mutlaka nefes aldırılmalı. Bugün önerilerimizi kitapçık haline getirdik. Çünkü sussak gönlümüz razı değil" dedi.

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan sunumda, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine yer verilmesi dikkat çekti. Sunumda, olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güveni sarstığı vurgulandı.Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Toplantı, "Politik Hayatta Olağanüstü Olaylar" başlıklı slaytla başladı. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, konuşmasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturma, "tekelleşme" iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın gözaltına alınması ve ordudan ihraç edilen teğmenler konularına değindi.TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, ülkede ciddi bir güven bunalımı yaşandığını belirterek, "Kartalkaya’da 78 canımız yanarak hayatını kaybetti. Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir. Bu olay yakın tarihte olduğu için henüz yüreklerimizde" dedi.Aras, Erzincan İliç’teki altın madeni faciası, 2023'teki büyük deprem ve 2014 Soma maden faciasını hatırlatarak, bu ölümlerin arkasında tesis sahiplerinin yönetmeliklere uygun yatırımları maliyet nedeniyle yapmaması ve denetim eksikliğinin bulunduğunu vurguladı.Aras, "Kurallarımız var ama uymayan çok, denetim yetersiz. Bu ölümlerin nedeni sistem bozukluğudur. Maliyeti güvenliğin önüne koyan iş sahipleri, hak etmediği koltuğa oturan yöneticiler sorumludur. Sistemin düzelmesi için sorumluların hesap vermesi ve yetkin kişilerin göreve gelmesi gerekir" ifadelerini kullandı.Aras, son dönemdeki siyasi gelişmelere de değinerek, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında soruşturma açıldıktan sonra farklı bir gerekçeyle tutuklanıyor. Bir iş insanı hakkında önce soruşturma açılıyor, ardından farklı bir nedenle tutuklanıyor" dedi.Yeni mezun teğmenlerin TSK’dan ihraç edilmesine ilişkin Aras, "Bu olaylarda suç olup olmadığını biz belirleyemeyiz. Ancak kısa sürede yaşanan gelişmelerin toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" dedi.TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programına destek verilse de ekonomide her şeyin yolunda olduğunu söyleyemediklerini belirterek, "Enflasyonla mücadelenin hızlanması gerekiyor. Artık daha hızlı netice almalıyız. Yoksa stres birikiyor. Sanayici zorlanıyor, ihracatçı kan ağlıyor, ithalatın cazibesi artıyor" dedi.- Başka ülkelerde hammaddeyi daha ucuza alan,- Krediye daha ucuza erişen,- Enerji ve işçilik maliyetinin toplam maliyetler içindeki payı daha düşük olan rakiplerimizle biz nasıl rekabet edebiliriz?- Bunun matematiği nedir?- Verimlilik farkı bu makası kapamaya yeter mi?- Peki bugün, işimizi nasıl devam ettireceğiz?- Devam ettiremezsek çalışanlarımız ne olacak?