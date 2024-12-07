Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD'dan iktidara kayyım eleştirisi /07 Aralık 2024 14:35

TÜSİAD'dan iktidara kayyım eleştirisi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın belediyelere atanan kayyımlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Turan, "Son dönemde, görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulanmasındaki sorunları toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramıyoruz" dedi.

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Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), kuruluşunun yirminci yılına özel Diyarbakır’da zirve düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından iş insanları ve STK temsilcilerinin katıldığı "Küresel Riskler ve Yerel Çözümler" temalı zirveye; Diyarbakır Vali Vekili Aziz Gölbaşı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile DOGÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Türk ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Önceki Dönem YİK Başkanı Tuncay Özilhan gibi isimler katıldı.

TÜSİAD BAŞKANI'NDAN 'KAYYIM' ELEŞTİRİSİ
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre zirvede en dikkat çeken ise TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın 'kayyım' sözleri oldu. Dünya gazetesinin haberine göre, Turan, Türkiye'nin hukuk devleti ve demokrasi konularında da ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

İfade özgürlüğü ve yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerle yönetilmesinin toplumsal istikrar için önem taşıdığını belirten Turan, "Son dönemde, görevden alınan seçilmiş yerel yöneticilerin yerine atanmış yöneticilerin getirilmesini ve ifade ve basın özgürlüğünün uygulanmasındaki sorunları toplumsal istikrar ve refah hedefiyle bağdaştıramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turan, konuşmasının sonunda demokratik süreçlerin korunmasının Türkiye'nin uluslararası alandaki gücünü artıracağını da ekledi.
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