TÜSİAD'dan işsizlik ve enflasyon uyarısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun 23’üncü Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuştu. İşsizlik rakamlarında artışın hızla devam ettiği ve geniş tanımlı işsizliğin yüzde 28’e kadar yükseldiği zor bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Kaslowski, “Geçtiğimiz hafta kısa çalışma ödeneğinin yeniden uzatılmasına dair çıkan kararı son derece olumlu karşılıyoruz. İstihdama yönelik desteklerin devam etmesi gerektiğine de inanıyoruz. İşsizlik ve hayat pahalılığı, sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit eder durumdadır. Bu alanlarda çok ciddi adımlara ve ilerlemeye ihtiyacımız var” yorumunu yaptı.





Kaslowski, sözlerini şöyle sürdürdü:





"ÇÖZMEMİZ GEREKEN BİR ENFLASYON PROBLEMİMİZ VAR"





“Masada çözmemiz gereken bir enflasyon problemimiz var. Bu temel sorunu çözmek için para politikasının öngörülebilir olması, disiplinli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve Merkez Bankamızın enflasyon hedeflemesi konusunda her türlü aracı bağımsız bir şekilde kullanmasını bekliyoruz.





Enflasyon ile mücadelede başarılı olmaz isek diğer makroekonomik sorunlarımızı da çözemeyiz. Bunu açık bir şekilde kabul edip bu yönde hareket etmek şart. Aksi durumda, orta-uzun dönemde büyümenin finansmanı için gerekli olan dış kaynak ihtiyacına ulaşmak mümkün olmayacak ve istihdam ve işsizlik sorunları daha da derinleşecektir.”





Kaslowski, geçtiğimiz yakın dönemde sıkı para politikası ile kısa vadeli faizleri artırırken, risk priminin düştüğünü ve yatırım ortamının ihtiyacı olan orta ve uzun vadeli faizleri başarılı bir şekilde düşürebildiğini belirterek, “Bunu yapabilirsek ekonomimizi tekrar yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelleri üstünde yükseltebiliriz” ifadelerini kullandı.