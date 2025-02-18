TÜSİAD'dan yeni açıklama geldi: Geri adım atmadı





“Ekonomik Kalkınma ve Hukuk Devleti Ayrılmaz Bir Bütündür”

TÜSİAD, Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı siyasi gündeme dair açıklamalar nedeniyle iktidarın hedefinde yer aldıktan sonra sessizliğini bozdu. Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcisi, yaptığı açıklamada geri adım atmadığını ve bağımsız duruşunu koruduğunu vurguladı.TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, derneğin temel misyonunun Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamak olduğu vurgulandı. İş dünyasının ve sanayicilerin bağımsız ve tarafsız bir çatı altında birleştiği belirtilirken, ülkenin refahını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.“Doğru bildiğimiz tespit ve önerileri, demokratik kurallar çerçevesinde şeffaflıkla paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor, uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüzle ülkemizin yüksek menfaatleri için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, kamuoyunda derneğe yönelik eleştirilerin de demokrasi kültürünün bir parçası olduğu vurgulandı.TÜSİAD, ekonomik kalkınmanın ancak insan hakları temelli, katılımcı bir demokrasi ilkesi benimseyen hukuk devleti anlayışıyla kalıcı hale getirilebileceğini belirtti. Açıklamada, “Ülkemizi ileriye taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, en büyük sorumluluğumuzdur.” denildi.