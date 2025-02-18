Samanyolu Haber /Gündem / TÜSİAD'dan yeni açıklama geldi: Geri adım atmadı /18 Şubat 2025 18:20

TÜSİAD'dan yeni açıklama geldi: Geri adım atmadı

TÜSİAD'ın iktidarın tepkisini çeken Genel Kurul'undan sonra yeni bir açıklama yapacağı biliniyordu. İşte o açıklama buugün akşam saatlerinde geldi. TÜSİAD ilk söyleminden geri adım atmadı.

SHABER3.COM

TÜSİAD, Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı siyasi gündeme dair açıklamalar nedeniyle iktidarın hedefinde yer aldıktan sonra sessizliğini bozdu. Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcisi, yaptığı açıklamada geri adım atmadığını ve bağımsız duruşunu koruduğunu vurguladı.

TÜSİAD'dan Net Mesaj: "Demokrasi ve Hukuk Devletine Bağlıyız"

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, derneğin temel misyonunun Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamak olduğu vurgulandı. İş dünyasının ve sanayicilerin bağımsız ve tarafsız bir çatı altında birleştiği belirtilirken, ülkenin refahını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

“Doğru bildiğimiz tespit ve önerileri, demokratik kurallar çerçevesinde şeffaflıkla paylaşmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor, uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüzle ülkemizin yüksek menfaatleri için çalışıyoruz.” ifadelerine yer verilen açıklamada, kamuoyunda derneğe yönelik eleştirilerin de demokrasi kültürünün bir parçası olduğu vurgulandı.

“Ekonomik Kalkınma ve Hukuk Devleti Ayrılmaz Bir Bütündür”

TÜSİAD, ekonomik kalkınmanın ancak insan hakları temelli, katılımcı bir demokrasi ilkesi benimseyen hukuk devleti anlayışıyla kalıcı hale getirilebileceğini belirtti. Açıklamada, “Ülkemizi ileriye taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, en büyük sorumluluğumuzdur.” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TÜSİAD'dan yeni açıklama geldi: Geri adım atmadı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:29:44