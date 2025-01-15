Samanyolu Haber /Dünya / Tusk, Rusya'yı uçaklara karşı 'terör eylemleri' planlamakla suçladı /15 Ocak 2025 23:20

Tusk, Rusya'yı uçaklara karşı 'terör eylemleri' planlamakla suçladı

Kremlin, daha önce Rusya'nın Avrupa genelinde sabotaj girişiminde bulunduğunu ima eden Batılı liderlerin açıklamalarını asılsız bulup reddetmişti.

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, uçaklara yönelik 'terör eylemleri' dahil Rusya'yı bir dizi sabotaj girişiminde bulunmakla suçladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i Varşova'da ağırlayan Tusk, ortak basın toplantısında, "Rusya'nın sadece Polonya'ya karşı değil, dünyanın dört bir yanındaki havayolu şirketlerine yönelik terör eylemleri planladığını," iddia etti.

Kremlin, daha önce Rusya'nın Avrupa genelinde sabotaj girişimde bulunduğunu ima eden Batılı liderlerin açıklamalarını asılsız bulup reddetmişti.

Fakat güvenlik yetkilileri, Rus istihbaratının Kuzey Amerika'ya giden kargo uçaklarındaki paketlere yangın çıkarıcı cihazlar yerleştirmeyi planladığından şüpheleniyor.

Tusk'ın açıklamaları, Azerbaycan menşeli bir uçağın Noel günü Kazakistan'ın Aktav kentinde düşmesi ve 38 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den özür dilemesinden sonra geldi. Moskova, uçak kazasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmedi.

Polonya'nın Avrupa Birliği yanlısı hükümeti, Rusya'yı, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalinin ardından Ukrayna'ya verilen desteğe karşılık olarak Batılı ülkelere karşı hibrit savaş başlatmakla suçlamıştı.

Ayrıca AB'nin Belarus ile olan doğu sınırı boyunca yaşanan göç krizinin arkasında Rusya'nın olduğu iddia edildi.

Polonya Dışişleri Bakanı, geçen yıl bu gerekçeyle ülkedeki üç Rus konsolosluğundan birinin kapatılması talimatını vermişti.
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