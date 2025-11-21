Tutanaklar ortaya çıktı: İbrahim Kalın İmralı'ya ziyaretin gerekli olduğunu söylemiş

PKK'nın fesih kararı alması ve Türkiye'den çekildiğini duyurması gelişmeleri ile devam eden süreç kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te yapılacak





İMRALI'YA GİDİLİP GİDİLMEMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Halktv'de yer alan habere göre komisyonun 18. toplantısında İmralı'yı ziyaret konusunu görüşülecek. Toplantıya saatler kala, siyasi partilerin ziyaret konusundaki tutumları da netleşmeye başladı. DEM Parti ve MHP’nin ardından AKP de ziyarete olumlu yaklaştığını dün açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, İmralı’ya gidiş konusunda kararını henüz kesinleştirmedi. CHP yönetimi, komisyon üyesi milletvekilleriyle parti içinde ayrı bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ve kararın komisyon oylaması öncesinde netleştirileceğini açıkladı.





ÖCALAN ZİYARETİNİN GEREKLİ OLDUĞUNU MİT BAŞKANI DEMİŞ

Komisyonun bir önceki toplantısına ilişkin tutanaklar Meclis'in web sitesinde yer aldı. 18 Kasım salı günü yapılan 17. toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kapalı oturumda yaptığı sunum dikkat çekti. Kalın’ın, komisyonun İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’ı dinlemesinin "gerekli" olduğuna dair ifadeler kullandığı CHP'li komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu tarafından yapılan konuşma ile ortaya çıktı.





Toplantı tutanaklarına göre CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Kalın’ın değerlendirmeleri üzerine şu ifadeleri kullandı:





“Sayın Başkanım, evet, yani biraz önce MİT Başkanını da dinledik. Gerçekten de bu konuda tatmin edici ifadeler kullandı; niçin gerekli olduğu konusunda çok açıklıkla görüşlerini ifade etti. Talepler de var bu konuda ancak ben şuna karşıyım: Yani bu Komisyonun çalışma yöntemi olarak, bugüne kadar yaptığımız yöntem bakımından da doğru olmayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar burada dinlenen kurumlarla ilgili olarak da bir oylama yapılmadı, bir müzakere de yapılmadı; talepler alındı, karar verdiniz, burada dinledik. Dolayısıyla sürecin en önemli aşamasında böyle bir görüşme için oylama yapılmasını yöntem olarak bu komisyonun çalışma amaçları bakımından da doğru bulmam. Siz inisiyatif alın, karar verin ve gruplarla konuşun; üye versinler efendim. Bu daha doğru bir yöntem olur.