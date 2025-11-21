Samanyolu Haber /Gündem / Tutanaklar ortaya çıktı: İbrahim Kalın İmralı'ya ziyaretin gerekli olduğunu söylemiş /21 Kasım 2025 13:52

Tutanaklar ortaya çıktı: İbrahim Kalın İmralı'ya ziyaretin gerekli olduğunu söylemiş

İmralı'da Öcalan'ın dinlenmesi için yapılması beklenen ziyaret Türkiye’nin ana gündemine yerleşirken, gözler bugünkü komisyondan çıkacak karara çevrildi. Bir önceki toplantının tutanaklarında, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın "Ziyaret gerekli" değerlendirmesinin yer aldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

PKK'nın fesih kararı alması ve Türkiye'den çekildiğini duyurması gelişmeleri ile devam eden süreç kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün saat 14.00’te yapılacak

İMRALI'YA GİDİLİP GİDİLMEMESİ GÖRÜŞÜLECEK
Halktv'de yer alan habere göre komisyonun 18. toplantısında İmralı'yı ziyaret konusunu görüşülecek. Toplantıya saatler kala, siyasi partilerin ziyaret konusundaki tutumları da netleşmeye başladı. DEM Parti ve MHP’nin ardından AKP de ziyarete olumlu yaklaştığını dün açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ise, İmralı’ya gidiş konusunda kararını henüz kesinleştirmedi. CHP yönetimi, komisyon üyesi milletvekilleriyle parti içinde ayrı bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ve kararın komisyon oylaması öncesinde netleştirileceğini açıkladı.

ÖCALAN ZİYARETİNİN GEREKLİ OLDUĞUNU MİT BAŞKANI DEMİŞ
Komisyonun bir önceki toplantısına ilişkin tutanaklar Meclis'in web sitesinde yer aldı. 18 Kasım salı günü yapılan 17. toplantıda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kapalı oturumda yaptığı sunum dikkat çekti. Kalın’ın, komisyonun İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’ı dinlemesinin "gerekli" olduğuna dair ifadeler kullandığı CHP'li komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu tarafından yapılan konuşma ile ortaya çıktı.

Toplantı tutanaklarına göre CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Kalın’ın değerlendirmeleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkanım, evet, yani biraz önce MİT Başkanını da dinledik. Gerçekten de bu konuda tatmin edici ifadeler kullandı; niçin gerekli olduğu konusunda çok açıklıkla görüşlerini ifade etti. Talepler de var bu konuda ancak ben şuna karşıyım: Yani bu Komisyonun çalışma yöntemi olarak, bugüne kadar yaptığımız yöntem bakımından da doğru olmayacağını düşünüyorum. Bugüne kadar burada dinlenen kurumlarla ilgili olarak da bir oylama yapılmadı, bir müzakere de yapılmadı; talepler alındı, karar verdiniz, burada dinledik. Dolayısıyla sürecin en önemli aşamasında böyle bir görüşme için oylama yapılmasını yöntem olarak bu komisyonun çalışma amaçları bakımından da doğru bulmam. Siz inisiyatif alın, karar verin ve gruplarla konuşun; üye versinler efendim. Bu daha doğru bir yöntem olur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutanaklar ortaya çıktı: İbrahim Kalın İmralı'ya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:46:51