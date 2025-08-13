Tutanaklar ortaya çıktı: MHP'den 'İnfaz Yasası' çıkışı

Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' sürecinin yürütülmesi için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üç kez bir araya geldi. Komisyonun toplantı tutanakları TBMM'nin sitesinde yayımlandı fakat MİT, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı'nın katılıp sunum yaptığı toplantının tutanakları paylaşılmadı.





MHP'Lİ YILDIZ YİNE İNFAZ YASASINI ELEŞTİRDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre toplantı tutanaklarında en dikkat çeken konuşma ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın oldu. Yıldız, komisyonun üçüncü toplantısındaki konuşmasında bir kez daha infaz yasasını eleştirdi. "Cezanın amacı toplumu suçtan korumaktır. Islahın amacı ise hükümlü ve tutuklunun tekrar suç işlemesini önlemektir" diyen Yıldız, infaz uygulamasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.





'BUNLARI SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ'

Yıldız, "Bazı koğuşlarda 10 kişilik koğuşta 30 kişi yatarken bazı koğuşlar neredeyse salon salomanje şeklindedir bazı mahkûmların odaları. Şimdi, elbette ceza ve güvenlik tedbirleri infaz edilirken insanlık dışı tutum, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışta kimse bulunamaz. Ancak 250 bin, 270 bin kapasiteli bir cezaevinde yaklaşık 420 bin kişi tutuklu, hükümlü bulunursa burada insan haysiyetinin çok da önemsemediğini görürüz. Bunları söylemek zorundayız arkadaşlar, tatbikatın içinde olan insanlar bunu görüyor ve yaşıyor" ifadelerini kullandı.





'TUTUKLAMA' VURGUSU

Hükümlü ve tutuklu sayısının 420 bini geçtiğini hatırlatan Yıldız, "Bugünlerde de tutuklama artık böyle çok fazla gerekçe aramaya gerek olmayan bir lazime şekline geldi. Hâlbuki, yargılama sürecinin sıhhati, maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak, geçici olarak kısıtlanması; bakın, tedbir olarak, geçici olarak kısıtlanması; buna uymuyoruz maalesef" dedi.





'İNFAZ HUKUKUMUZ YAMALI BOHÇAYA DÖNMÜŞTÜR'

Yıldız, tutuklamanın 'çok ağır bir tedbir' olduğunu ancak 'masumiyet karinesini hiçbir zaman ortadan kaldırmayacağını' belirterek, "Özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili mevzuat ve uygulama temelinde birçok reforma imza atıldı ancak daha yapacağımız çok iş var, bunlardan biri de infaz hukuku. İnfaz hukuku ceza yargılamasının bittiği yerde başlar. Her zaman söylediğim gibi, bizim infaz hukukumuz, kanunumuz yamalı bohçaya dönmüştür. Bunu sil baştan yazmaz ve yapmazsak biz bu işin içinden çıkamayız değerli arkadaşlar" ifadeleriyle bir kez daha yeni infaz yasası çağrısı yaptı.





'VİCDANLAR KANIYOR'

Yıldız, infaz yasasına getirdiği eleştirileri bir örnekle anlattı:





"Değerli arkadaşlar, şimdi buna bir örnek vereyim: 31 Temmuz 2023 tarihli bir düzenleme yapıldı, uygulamada birçok sorunu da bu uygulama beraberinde getirdi. Bana bu konuda günde en az 10 müracaat var, bazen 100, bazen 200. Cezaevlerinde 'Bizim suçumuz ne? Yargıtay işini yapmadıysa, istinaf savsakladıysa; yerel mahkeme, ilk derece mahkemesi davama doğru dürüst bakmadıysa; aynı tarihte suç işlediğim insan bu yasadan faydalanıp üç yıldan evine gidip de ben burada kaldıysam burada benim suçum günahım, bana izafe edilecek suç nedir, söyler misiniz?' dediğinde vereceğimiz cevap yok. 'Üzgünüz' diyoruz. Evet 'Yerden göğe kadar haklısınız.Sizin dosyanız kanun yolunda gecikti. Bundan dolayı da bu infaz uygulamasından, yani izinden siz faydalanamazsınız' diyoruz.Bu adaletsizlik yaşanıyor. Bunun behemehâl ortadan kaldırılması lazım. Bu Komisyonda yapılacak acil işlerden biri bu. Vicdanlar kanıyor arkadaşlar, bu sayı öyle 5 bin kişi 10 bin kişi falan değil, 45 bin kişi bundan dolayı içeride."





Yıldız, "Öncelikle bir infaz kanunu yapmalıyız. Bu infaz kanunu da adli mahkûm-siyasi mahkûm ayırımı yapılmadan yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.







