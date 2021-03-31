Tutsak akademisyen Sedat Laçiner Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin en önemli akademisyenleri arasında gösterilen Prof. Dr. Sedat Laçiner 20 Temmuz 2016'dan beri tutuklu olduğu cezaevinde koronavirüse yakalandı. Hafta başında durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye sevk edildi. Laçiner’in durumu hakkında ailesine bilgi verilmezken, hangi hastanede olduğu da gizleniyor.





HANGİ HASTANEDE OLDUĞU AÇIKLANMIYOR





Gazeteci ve akademisyen Prof. Dr. Sedat Laçiner 20 Temmuz 2016’dan beri tutuklu ve Çanakkale E-Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Çok sayıda rahatsızlığı bulunan Laçiner, ileri derecede şeker hastası ve yine ileri derecede bel fıtığı problemi yaşıyor. Bununla birlikte yüksek tansiyon hastası olan Prof. Dr. Laçiner'in vücudun alerjileri sebebiyle yaralar ve ağrılar oluyor. Ayrıca tetik parmak sendromunun yanı sıra derisinde oluşan enfeksiyonlarla da mücadele ediyor.





KOĞUŞU KARANTİNADAYDI





Son olarak Laçiner’in kaldığı koğuşun uzun süredir Covid-19 hastaları nedeniyle karantinaya alındığı, Laçiner’e de bronşit ve akciğerinde iltihaplanma teşhisi konulduğu ifade ediliyor. Laçiner’in hastaneye sevki ve tedavi süreci hakkında avukatlarının bilgi edinme çabalarının da sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.





AĞIR SAĞLIK PROBLEMLERİ VAR





Tüm bu rahatsızlıkların yanı sıra Çanakkale Kapalı Cezaevinin eski oluşu, fiziksel şartların kötülüğü, kalabalık koğuşlar ile yeterli hijyen olmaması Laçiner'in rahatsızlıklarını daha da ağırlaştırdı. Normal şartlarda sağlık sebepleri ile tahliye edilmesi beklenen Laçiner'in bugüne kadar sağlık gerekçesiyle mahkemeye verilen dilekçelerine ise hiçbir şekilde cevap verilmedi.









BAŞARILARLA DOLU BİR HAYAT





Diğer yandan Laçiner başarılı geçmişi ile adeta parmak ısırtan bir isim. 19727de Kırıkkale Keskin'de doğan Laçiner, ilk-orta-lise eğitimini Ankara'da aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Henüz 3. sınıf öğrencisi iken Milliyet gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye Sosyal Bilimler Yarışması'nda birinci oldu. Aynı gazetede ana muhalefet ve Başbakanlık muhabirliği görevlerinde bulundu.



Çok sayıda dizi yazı hazırladı. Gazi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimine başlayan Laçiner Milli Eğitim bakanlığı bursunu kazanarak eğitimine İngiltere'de devam etti. Manchester'da dil eğitimi ve araştırmalarda bulunan Laçiner Yüksek Lisans derecesini 'onur derecesiyle' (distinction) Sheffield Üniversitesi'nden aldı. Doktora derecesini ise Londra Üniversitesi King's College'da yaptı.

Laçiner, YÖK ve ASAM işbirliğiyle kurulan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nün kurucu kadrosunda yer aldı. 2003 yılında ASAM ortadoğu Masası başkanlığını yürüttü.

2003 yılında ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin müdürü oldu. 2004 yılında Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nu (USAK) kuran Dr. Laçiner 2005 yılında uluslararası ilişkiler doçenti oldu. 2005 yılında ise Davos Ekonomik Forumu YGL tarafından '2006 Genç Küresel Lider' seçildi. Doç. Dr. Sedat Laçiner entellektüeller kategorisinden bu ödüle layık görülen ilk Türk oldu.

2004 yılından 2011 yılına kadar Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun (USAK) başkanlığını yaptı. 15 Mart 2011'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi rektörü olarak atandı. Hükümet politikalarına muhalif görüşleri nedeniyle, 26.12.2015 tarihinde Çanakkale'de gözaltına alındı. Ardından serbest bırakıldı. Son olarak 20 Temmuz 2016'dan beri cezaevinde tutuklu.

Örgüt üyeliği gerekçesi ile 9 yıl 3 ay hapis cezası verilen Laçiner'in dosyası ise şu anda Yargıtay'da bekletiliyor.