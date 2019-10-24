‘Tutsak Bebekler Serbest Bırakılsın’

İnsan hakları savunucuları ve aktivistlerden oluşan bir grup Kanadalı, Türk hükümetinin yaptığı haksızlıkları daha çok insana duyurmak ve Kanada hükümetinin de dikkatini çekmek için harekete geçti. Aktivistler, araba ve kamyonetlerden oluşan yaklaşık 100 araçlık bir konvoyla başkent Ottawa sokaklarında barışçıl bir eyleme imza attılar.









Eylem, Advocates of Silenced Turkey (Susturulmuş Türkiye'nin Avukatları) adlı insan hakları örgütü tarafından organize edilirken Türkiye kökenli ve yerli Kanadalılar eyleme destek verdi. Eyleme katılan araçların sağ ve sol tarafında hapishanedeki bebekleri ve Türkiye’deki ağır insan hakları ihlallerini anlatan büyük afişler yer aldı. Kanada’daki Türk Kültür Merkezi önünden yola çıkan protesto konvoyu, gün boyunca şehir merkezindeki kalabalık caddelerde tur attı. İyilik Arabaları konvoyu, Ottawa’nın simge yapıları konumunda olan Parliement Hill ve Alexandra Bridge gibi noktalardan bir kaç kez geçerek Kanadalıların dikkatini çekmeyi başardı. Gönüllüler, zaman zaman durarak hazırladıkları broşürleri Kanadalılar ile paylaştılar ve onlara yaşanan süreçle ilgili bilgi verdiler. Kanada vatandaşları yağmurlu havaya rağmen konvoya büyük ilgi gösterdi, bazıları konvoydan fotoğraf ve görüntü aldılar.











Aktivistler tarafından yapılan basın açıklamasına Kanada basını da ilgi gösterdi. İngilizce olarak yapılan açıklamada Türkiye’de yaşanan olağan dışı sürecin yüz binlerce kişiye karşı derin insan hakları ihlallerine neden olduğu ifade edildi. İnsanların çalışma ve seyahat haklarının ellerinden alındığı, işkence ve kötü muamelenin yanı sıra keyfi tutuklamaların devam ettiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:“Türk makamlarının endişe verici eylemlerinden biri, hamile olan veya henüz doğum yapmış kadınların hapsedilmesidir. Şu anda, altı yaşın altında olan 864 çocuk, anneleriyle birlikte hapiste tutulmaktadır.





Bu yüzden bu pankartları arabalarımıza koyup Kanada'nın başkentinde dolaşıyoruz. Arabalarımızı yeni doğmuş bebeklerin hapishanede büyümemesi için sürüyoruz. Türkiye'de zulümden kaçarken Ege Denizi ve Meriç’te boğulan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Susturulmuş Türkiye’nin gönüllü avukatları olarak Türkiye'yi demokrasiye ve insan haklarına geri döndürmeye çalışıyoruz.”









Türkiye Hükümetinden Talepler





• Anneleri ile birlikte hapishanede tutulan tüm çocuklar ve anneleri tahliye edilsin,

• Keyfi tutuklamalar, gözaltılar ve haksız kovuşturmalar durdurulsun,

• Küçük çocuğu olan kadınların gözaltına alınması veya tutuklanması uygulaması sonlandırılsın,

• Nezarethane ve hapishanelerde işkence ve kötü muameleyi dursun,

• Haksız yere gözaltına alınan, kovuşturulan ve görevlerinden alınan kişiler işlerine iade edilsin,

• Hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığı yeniden tesis edilsin.