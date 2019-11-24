Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

20 Kasım Dünya Çocuk Gününde Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu özel programında bir ses Avrupalılara sordu: “Türkiye’deki tutsak bebekler için ne yapıyorsunuz?” Konuşmak istediğini söyleyen Eşe Karaduman’a hemen söz hakkı verilmişti. Tam 1 dakikası vardı ve bu 1 dakikada hapisteki bebekleri anlattı.















Bold Medya.com'dan Sevinç Özarslan'ın haberinde Cezaevindeki bebekleri Avrupa Parlamentosunda anlatan Eşe Karaduman şöyle dedi: “İstatistiksel olarak, şu anda Türkiye’de hapsedilen 11.000 kadın ve 780 Çocuk var. Ülkemdeki politik atmosfer nedeniyle Almanya’ya gelen bir mülteciyim. Buraya kızımla birlikte gelme şansım oldu ama o kadar çok kadın ve çocuk bu fırsata sahip olmadılar ve hala politik sistemin adaletsiz olmasının sonuçları yüzünden acı çekiyorlar. Türkiye’deki tutsak bebekler için ne yapıyorsunuz?”





Dünya Çocuk Hakları Günü’nün 30. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan programın sonunda herkes onu alkışladı, medeni cesaretinden dolayı tebrik etti, büyük bir ilgi gösterdiler.





SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİNE

Peki 28 yaşındaki bu genç aktivist kadın kimdi? Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olan Eşe Karaduman A., 3 yıl önce Almanya’ya gelip sığınmak zorunda kalan bir iş kadını… 5 yaşında bir kızı var. Almanya doğumlu olan Eşe Karaduman liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak için Türkiye’ye gitmiş ve sonra da evlenip İstanbul’da hayat kurmuş. Üç sene özel bir kolejde çalıştıktan sonra fotoğraf çekmeye başlamış. Parlamento Başkanı Maite Pagazaurtundua onu tanıtırken de fotoğraf sanatçısı ve öğretmen olarak sundu.





BALON ETKİNLİĞİNİN FİKİR SAHİBİ

Almanya’da Almanca öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Eşe Karaduman, mülteci olarak sığındığı Avrupa’da o günden beri hapisteki bebekler için çabalıyor. 3 yıldır dünyanın her yerinde tutsak bebekler için balon etkinlikleri yapılıyor. Eşe Karaduman bu fikri ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları şehrin meydanında kendilerinin gerçekleştirdiklerini söylüyor:





“Avrupa’da çocuk haklarıyla ilgili ne yapılabilir diye hep araştırıyorduk. Aklımıza balonlar geldi, ilkini 2017 Eylül ayında yaptık. Çocuk haklarıyla ilgili bir gün kutlanıyordu. 100 balon şişirdik ve meydanda dağıttık. Ve sonra büyüdükçe büyüdü bu etkinlik. Birkaç hafta sonra her yerde yapılmaya başlandı.”