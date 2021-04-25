Tutsak gazeteci Ahmet Böken koğuşta koronavirüs kaptı

TRT’nin eski yöneticilerinden Ahmet Böken, bulunduğu Akşehir Cezaevinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Böken’in testinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını Sağlık Bakanlığı tarafından aileye gönderilen mesajla ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından “Sayın Ahmet Böken’in 24 Nisan 2021 test sonucu pozitiftir. Ekiplerimiz gelene kadar acil sağlık problemleri dışında lütfen evden çıkmayanız” mesajı paylaşıldı. Ahmet Böken’in eşi Nihan Böken ise bu mesajı “Evden mi?” notuyla paylaştı.





Yaklaşık beş yıldır cezaevinde bulunan Ahmet Böken, iki yıl Sincan Cezaevi’nde kaldıktan sonra Akşehir Cezaevi’ne nakledilmişti. Böken, 3 Nisan 2018 tarihinde terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Böken, görev yaptığı dönemde TRT Haber en fazla izlenen haber kanalı haline gelmişti.