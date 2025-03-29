Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklama furyası ülke sınırlarını aştı: İsveçli gazeteci de... /29 Mart 2025 14:06

Tutuklama furyası ülke sınırlarını aştı: İsveçli gazeteci de...

İsveç gazetesi Dagens ETC muhabiri Kaj Joakim Medin tutuklandı. Çalıştığı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Gustavsson, Medin'in tutuklanma gerekçesi konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

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İstanbul'a gelişi sonrasında  Perşembe günü gözaltına alınan İsveçli Dagens ETC gazetesi muhabiri Kaj Joakim Medin'in tutuklandığı bildirildi. Dagens ETC gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Medin'in dün tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü doğrularken, tutuklanma gerekçesine ilişkin kendilerine Türk makamlarından bilgi verilmediğini söyledi.

DW'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Medin'in Perşembe günü Türkiye'ye giriş yaptığı ve Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem Imamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve günlerdir de süren protesto gösterilerini takip etmeyi amaçladığı belirtildi.

Protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan bir göstericinin fotoğrafı. Protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan bir göstericinin fotoğrafı.
İsveçli gazeteci Medin'in Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem Imamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve günlerdir de süren protesto gösterilerini takip etmeyi amaçladığı belirtildi. (Sembolik fotoğraf)Fotoğraf: Angelos Tzortzinis/AFP
Anadolu Ajansı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan Medin'in, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandığını yazdı.

Habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde PKK yanlısı olduğu iddia edilen kişilerce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılmasına yönelik inceleme başlattı ve Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit etti. "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Medin'in, önceki gün Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesiyle de emniyet ekipleri harekete geçerek şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı.

Şüphelinin, Suriye'de çatışma bölgelerinde de bulunduğu iddia edilirken Medin'in, 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ettiği, buralarda "Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu" öne sürüldü. Medin'in ayrıca sosyal medya hesabından çok sayıda "PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarda bulunduğu" da iddia edildi.

Türkiye'de son günlerde düzenlenen protestoları takip eden, aralarında uluslararası medya kuruluşlarına çalışan çok sayıda gazeteci de gözaltına alınmıştı. Son olarak da İngiliz yayın kuruluşu BBC muhabiri Mark Lowen Türkiye'den sınır dışı edilmişti.
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