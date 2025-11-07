Tutuklama kararı çıkartıldı: Ayak basar basmaz...





NETANYAHU TÜRKİYE'YE GİRDİĞİ AN TUTUKLANACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze’deki savaş suçları ve Küresel Sumud Filosu’na saldırı nedeniyle aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrael Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey komutanların da yer aldığı 37 İsrailli yetkili hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.Soruşturma dosyasında, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sistematik biçimde sivillere, hastanelere ve altyapıya yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, binlerce sivilin -aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu- yaşamını yitirdiği belirtildi.Başsavcılık, 6 yaşındaki Hind Receb’in İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla öldürülmesini, El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yapılan saldırıda 500 kişinin katledilmesini, Türk Filistin Dostluk Hastanesi’nin bombalanmasını ve insani yardımların engellenmesini de dosyaya dahil etti.Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İsrail Devletinin bugüne kadar Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirdiği soykırım ve insanlığa karşı suçlar neticesinde aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu binlerce insanın hayatını kaybettiği, yine binlerce insanın yaralandığı ve yerleşim yerlerinin kullanılamaz hale geldiği, 29.01.2024 günü "Hind Recep" isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun İsrail askerleri tarafından 335 kurşunla katledildiği, özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne dek belirtilen eylemlerin her geçen gün artarak devam ettiği, 17 Ekim 2023 tarihinde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonucunda hastanede bulunan 500 kişinin hayatını kaybettiği, 29 Şubat 2024 günü İsrail askerleri tarafından tıbbi ekipmanların bilinçli olarak tahrip edildiği, 21.03.2025 tarihinde Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin bombalandığı, yine benzer şekilde birçok sağlık kuruluşuna saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca Gazze'nin abluka altına alındığı ve mağdurların insani yardıma erişiminin engellendiği, bu durumun dünya kamuoyunda da geniş çaplı yer bulduğu anlaşılmıştır.Bu kapsamda, insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu içerisinde yer alan aktivistlerin deniz ulaşım araçlarıyla Gazze'ye doğru yol aldıkları, Küresel Sumud Filosuna İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan mağdurlarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Süzleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 15. Maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 12-13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Araçlarının Kaçırılması Veya Alıkonulması" suçları kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır.İsrail Devleti tarafından alıkonulan mağdurların 04.10.2025 - 07.10.2025 - 09.10.2025 ve 10.10.2025 tarihlerinde hava yolu ile ülkemize gönderilmiş, mağdurların ülkemize dönmelerinin akabinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında adli ve psikolojik muayeneleri yapılmış ve düzenlenen adli muayene raporları Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.Cumhuriyet Başsavcılığınızca şahısların mağdur/müşteki sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş, yürütülen soruşturma işlemleri sırasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve olayda cezai sorumluluğu bulunan şahısların tespiti amacıyla İstanbul 11 Emniyet Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MIT) müzekkereler yazılmıştır.Soruşturma sürecinde, Küresel Sumud Filosu mağdurlarının vekilleri aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza yaşanan süreçle alakalı bir takım dilekçeler ibraz ettikleri, İstanbul 2 Nolu Bare Başkanlığınca 07.11.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbar mahiyetinde suç duyurusu dilekçesi gönderildiği, elde edilen deliller ışığında aşağıda isimleri yer alan İsrail Devlet yetkililerinin Gazze'de sistematik bir şekilde gerçekleştirilen "İnsanlığa Karşı Suçlar ve Soykırım" eylemleri yönünden ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen eylemler yönünden cezai sorumluluklarının bulunduğu tespit edilmiştirŞüphelilerin hali hazırda ülkemizde bulunmamaları sebebiyle yakalanamadıklarının tespit edilmesiyle 07.11 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince aralarında İsrail Başbakanı Binyamin NETENYAHU, İsrail Savunma Bakanı Israel KATZ, İsrail Sınır Güvenliği Bakanı Tamara Ben GVIR, İsrail Genel Kurmay Başkan Eyal ZAMİK ve İsrail Deniz Kuvvetleri Komutanı David Saar SALAMA'nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanununun 77. Maddesinde düzenlenen İnsanlığa Karşı Suçlar ve Türk Ceza Kanunun 76. Maddesinde düzenlenen “Soykırım’ suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiştir."