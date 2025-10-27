Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklama kararına Özel'den tepki: ’Gün gelecek bu iftiracılar hesap verecek’ /27 Ekim 2025 09:25

Tutuklama kararına Özel'den tepki: ’Gün gelecek bu iftiracılar hesap verecek’

CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında verilen tutuklama kararına sert tepki göstererek, “Gün gelecek bu iftiracılar hesap verecek” dedi.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın tutuklanmasına karar verildi. Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde toplanan grup kararı protesto etti; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adliye çıkışında basın açıklaması yaparak karara sert sözlerle tepki gösterdi.

Özel, iktidarın daha önce çeşitli suçlamalar yönelttiğini ancak bunların “ellerinde patladığını” savunarak, son olarak casusluk suçlamasına başvurulduğunu belirtti. Tutuklama gerekçelerini “birbiriyle çelişkili” olarak niteleyen Özel, hukuki sürecin usulsüz şekilde yürütüldüğünü söyledi.

CHP lideri, süreçte İstanbullulara ait verilerin yurt dışına satıldığı iddiasına atıf yaparak, “Daha önce MİT’in ve bakanlıkların verilerinin çalındığını” hatırlattı ve verilerin dışarı sızmasıyla ilgili ilk önce bu kurumların sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Özel, daha önce yöneltilen “hırsızlık, yolsuzluk” gibi suçlamaların tutmadığını belirterek, “Son çare casusluk iftirasına sarıldılar” dedi.

