Tutuklama kararından sonra İmamoğlu'ndan kararlılık mesajı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 'casusluk' iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek." dedi.





İmamoğlu tutuklama kararı sonrası, “Hiçbir şeyin gerçek olmadığı her şeyin mümkün olduğu'... Tam da böyle bir yere dönüştürdüler güzel ülkemi." açıklamasını yaptı.





İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:





Roma’yı yakmış olma iddiası bile şu saçmalıklardan daha gerçek.





Milletimizin geleceğini perişan etmeye and içmiş bu zihniyetle mücadelemiz, bundan böyle daha da büyümüştür. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Asla umudunuzu yitirmeyin. Cesaretle, azim ve kararlılıkla başaracağız.