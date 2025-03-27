Tutuklama sonrası çok şey değişti: İşte 3 büyük şirketin anketleri!

Gazeteci Ertuğrul Özkök, bugün kaleme aldığı “19 Mart darbesi sonrası ilk anketler gelmeye başladı: İki soruda beş puan artış, bir soruda düşüş” başlıklı köşe yazısında 3 farklı anket şirketinin çarpıcı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket şirketlerinden birinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından önce sahada olduğunu ve yurttaşlara bir soru daha sorduğunu belirten Özkök, diğer iki anket şirketinin ise gözaltı günlerinde sahada olduğunu ifade etti.





“ÇARPICI BİR DÖNÜŞÜMÜ GÖSTERİYOR”

Yazısında, “Şirketlerin elde ettikleri rakamlar çok hızlı ve çarpıcı bir dönüşümü gösteriyor. Bakın neler buldular?” ifadelerini kullanan Özkök, “Bugün iktidar medyasına, iktidar mensuplarına bakıyorum. Ekrem İmamoğlu’na karşı daha da acımasızlar. Onlara da şunu diyeceğim. Bu ülkenin seçilmiş insanları savcılar veya rakip siyasetçiler tarafından yargının bir “intikam aracı” haline getirilmesinin acılarını çekti. Adnan Menderes ve arkadaşları çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları çekti.” söyleminde bulundu.





Şimdi de İstanbul’un seçilmiş Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çektiğini söyleyen Özkök, “Ama bilelim ki; Türk halkı öteki olaylarda olduğu gibi bu yargı girişiminde de ikna olmadı. Hem de hiç ikna olmadı.” ifadelerini kullandı.





“AKP ÜÇ PUAN GERİLEDİ”

Üç ayrı şirketin ilk anket sonuçlarını paylaşan Özkök, “Bu şirketlerin aboneleri önümüzdeki günlerde bu anketlerin ayrıntılı sonuçlarını alacak. Biri bu ayki çalışmaları için 19 Mart darbesinden önce sahaya inmiş, ama İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19-21 Mart arasında da özel olarak İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili tek soru sormuş. İkisi 17-21 Mart’ta sahadaymış.” açıklamasında bulundu.





“Bugün kime oy verirsiniz, Erdoğan mı İmamoğlu mu” sorularının cevaplarını tam olarak öğrenemediğini ifade eden Ertuğrul Özkök, “Üçünün birbirine yakın genel sonuçlarını veriyorum.” diyerek şu ifadeleri kullandı:





BİR; Anketlere cevap verenlerin yüzde 60’ı bunun bir hukuk kararı olduğuna inanmıyor. Bu tutuklamanın CHP’ye yarayacağına inananların oranı daha fazla.





İKİ Daha belirgin bir sonuç şu; “erken seçim isteyenlerin oranı” bu darbeden sonra beş puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş.





Cumhurbaşkanının politikalarını beğenmeyenlerin oranı bu olaydan sonra dört puan artarak ilk defa yüzde 60’ı geçmiş.





Henüz kesin ayrıntısı öğrenemediğim bir sonuç şu:





Son üç ayda çok küçük farkla birinci parti durumuna geçen AKP bu olaydan sonra gerileyerek anketi yapan şirkete göre CHP’nin birle dört puan altına inmiş.





“İLK BÜYÜK ZARARI AKP’YE VERDİ”

Yazısında Özkök, “İlk büyük zararı AKP’ye ve yargının kendine verdi. Ama asıl zararı “yolsuzluk ve rüşvetle gerçek mücadele” gördü…” dedi.





Bu tabloyu ülkede vicdan sahibi herkesin önüne koyduğunu kaydeden Özkök, “Yirmi üç yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin geçmişte kendisinin de çektiği böyle siyasi mühendislik ve yargı mühendisliği gibi şeylere ihtiyacı yok. İmamoğlu ne kadar kısa sürede serbest kalırsa hem Türkiye, hem AKP için o kadar iyi. Umarım bu olay yargının da kendine çeki düzen vermesi için vesile olur.“ değerlendirmesinde bulundu.