03 Aralık 2025 17:57

Tutuklamaya sevkedildiler: 17 öğrencinin Milli Eğitim Bakanı Tekin'i protestosu suç sayıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Mesleki Eğitim Zirvesini protesto ettiği için gözaltına alınan TİP üyesi 17 öğrencinin ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildi.

SHABER3.COM

MEB tarafından düzenlenen MEB Çalıştayı dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi bir grup öğrenci, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) programına yönelik eleştirilerini dile getirmek için çalıştayın yapıldığı salona girdi.



Öğrenciler, MESEM’lerde en az 85 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlatarak “Çocukların kanı elinizde” yazılı pankart açtı. Protesto sırasında “Katil patronlar hesap verecek” ve “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganları atıldı.

“Çocukların kanı elinizde” pankartı açtıkları için güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dün gözaltına alınan gençlerden 17’sinin ifadeleri alınmadan tutuklama talebiyle savcılığa sevk edildiği öğrenildi.

TİP’TEN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“17 genç yoldaşımız savcılık tarafından ifadelerine başvurulmaksızın tutuklamaya sevk edildi. Gençleri derhal serbest bırakın, çocukları ölüme terk eden patronları cezalandırın!”
