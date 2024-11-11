Tutuklanan Ahmet Özer: 'İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmayı hedefliyorlar'

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in daveti ile çözüm komisyonunda sunum yapan bir akademisyen olduğunu belirterek, "Bu kumpasta bana yöneltilen iddialar mesnetsizdir, hepsini reddediyorum" dedi. Özer, CHP'nin iktidar yolculuğunun engellenmeye çalışıldığını belirterek, "İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmayı hedefliyorlar" ifadelerini kullandı.





Halk TV'nin aktardığına göre, Ahmet Özer'in cezaevinden gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:





"ÇÖZÜM KOMİSYONUNDA SUNUM YAPTIM"

Ömrümü barışa adamış, bu uğurda onlarca eser, yüzlerce makale yazmış, başta Kürt meselesi olmak üzere çeşitli alanlarda araştırmalarla tanınan bir bilim insanıyım. Hayatım boyunca teröre ve şiddete karşı durdum. Bir terör örgütü ile irtibatlandırılmayı zül sayarım. Bu kumpasta bana yöneltilen iddialar mesnetsizdir, hepsini reddediyorum. Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in daveti ile çözüm komisyonunda sunum yapan bir akademisyenim. On yıldan fazladır CHP üyesiyim. CHP’den milletvekili, Parti Meclisi ve belediye başkanlığı adaylıklarım var.





"İKİ KİŞİDEN BİRİNİN OYUNU ALDIM"

DEM Parti’den veya önceki siyasi partilerden aday olmadım. Esenyurt’ta iki kişiden birinin oyunu alarak seçildim. Hakkımda çok kara propaganda yaptılar, halk itibar etmedi. O zaman seçimle elde edemediklerini yargı yoluyla ele geçirmeye çalışıyorlar, ancak kayyum halk iradesinin gaspıdır.





"İMAMOĞLU'NU OYUN DIŞI BIRAKMAYI HEDEFLİYORLAR"

Meselenin ikinci kısmı, buradan sonuç alırlarsa İmamoğlu’nu oyun dışı bırakmayı hedefliyorlar. Üçüncü hedef, partimizin bu operasyonlarla iktidar yolculuğunu engellemek olacak.





Esenyurt’u ele geçirmek için önce beni suçlu ilan ettiler, şimdi suç unsurları yaratmaya çalışıyorlar. İleri sürdükleri boş iddiaları çürüttük. Bakalım, imajları alınmamış bilgisayar ve telefonlardan ne çıkaracaklar?





Kamuoyu, bu haksızlıklara göz mü yumacak? Öyleyse geçmiş olsun, değilse mücadele edilecek ve bunu başaramayacaklar! Çocuklarımızın daha özgür, demokratik bir ülkede yaşaması için Türkiye’nin önü açılacaktır, inanıyorum ki o günler yakındır.