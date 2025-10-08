Tutuklanan AKP'li eski vekilin ifadesi ortaya çıktı: 'Benim için nişane'

Eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alındığını duyurmuştu.





Kocabıyık'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı öğrenilmişti.





Kocabıyık hakkında tutuklama kararı verildi.





"BENİM İÇİN NİŞANE"

Eski AKP'li vekil, kararın ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Beni kimse cezaevine atarak susturamaz. Bu ülkede Anayasa'yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane."





GEREKÇESİ BELLİ OLDU

Kocabıyık'ın tutuklanma gerekçesi olarak sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesi röportajı gösterildi. Kocabıyık'a “Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlaması yapıldığı öğrenildi.





Kocabıyık Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda, AKP saflarında olduğu dönemde yaşadıklarına dair çok çarpıcı ifadeler kullanmıştı.





Kocabıyık, "AK Parti herkese bir şey dağıtıyor. Bana da verdiler. Eşimi vali yapmışlardı. O zaman iki bakan arkadaş beni arayıp 'Seni nasıl ayağından çiviledik' diye espri yapmıştı. Bir takım şeylere itiraz ettiğim için de geri aldılar. Sistem bu. O nedenle susuyorlar" demişti.





İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocabıyık, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’ne verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.





Kocabıyık’ın ifadesi şöyle:





“Ben bütün hayatım boyunca kamuya açık bir insanım. Herkesin tanıdığı insanım. Genç yaşlarda Çiller’in hükümet danışmanlığını yaptım. Bir kanaat önderi olarak görev yaptım. Aşağı yukarı 30-35 yıllık hayat çizgisisidir. Bir an bile bu küçük çizgiden sapmadım. Ben anayasal devlete inanan birisiyim. Bu Türk milletinin varlığı içindir. Hukukun üstünlüğüne inanırım. Bunların yıpranması halinde Türk milletinin bekasının tehlikeye gireceğini düşünürüm. Devletin anayasal tehlikeye gireceğini düşündüğümde herkesi eleştiririm. Tweetlerime ‘uyarıyorum’ diye başlamışımdır. Hiçbir makamı aklımdan geçirmemişimdir. Ben devlet bilen bir insanım. Devlet başkanlığını eleştirmem.





"AYDIN OLARAK ELEŞTİRMEK HAKKIM DEĞİL GÖREVİMDİR, GÖREV YAPTIM"

Yürütmenin başı olan insanı anayasa dışı, hukuk dışı gelişmelerden sorumlu gördüğüm için uyarıcı eleştirilerimi yapmışımdır. Tweetlerimde de ‘uyarıyorum’, ‘tavsiye ediyorum’ diye başlar bitiririm. Bu benim bir aydın olarak, yazar olarak hakkım değil görevimdir. Görev yaptım. Bunu yaparken kimsenin onurunu incitmedim. Kimseyi kişiselleştirmedim. Tamamıyla hayatımın merkezini temellendirdiğim, hayatımın merkezinde olan anayasal devletteki aksaklıkları bir siyasetçi ve aydın olarak eleştirmektir. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.”





'İMAMOĞLU' İHRACI

Öte yandan Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart günü şu paylaşımı yapmıştı:





"Recep Tayyip Erdoğan... geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!"





Paylaşımdan üç gün sonra yani 22 Mart'ta kesin ihraç talebiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocabıyık, 26 Mart tarihinde ise partisinden ihraç edildi.