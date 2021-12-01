Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı /01 Aralık 2021 23:33

Tutuklanan belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı

Rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığı karafından alınan kararla da göevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre belediyede rüşvet ve usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alınan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sevinç, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlattığı soruşturma üzerine Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'inde bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edilirken, 7 kişi ise jandarmadaki sorgulamalarının ardından serbest kaldı. Adliyeye çıkarılan Ender Sevinç tutuklanırken, 5 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Sevinç’in, belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu da iddia edilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklanan Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Sevinç hakkındaki "görevden uzaklaştırma" kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tutuklanan belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı Sonraki Haber >>

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 Gülenist sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Kaldırımda yürüyen kadına yumruklu saldırı

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Erdoğan ekonomiyi bilmiyor

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:49