Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, görevden alındı /19 Ağustos 2025 13:43

Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in 'geçici tedbir olarak' görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart günü başlayan operasyonların 9. dalgasında 15 Ağustos tarihinde gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı.

BAKANLIK DUYURDU
İçişleri Bakanlığı, Güney'in 'geçici tedbir olarak' görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu kişiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN 11 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Adliyede, gözaltındakilerin ifadesini almak üzere 11 savcı görevlendirilmişti.

Saat 17.00 sıralarında tamamlanan ifade işlemleri sonrasında aralarında Güney'in de olduğu 20 kişi tutuklama, 24 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

İNAN GÜNEY DAHİL 17 KİŞİ TUTUKLANDI
İnan Güney'in de tutuklandığı soruşturmada tutuklanan 17 kişi arasında İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya, Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, İnan Güney’in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalnız bulunuyor.
14:46:23