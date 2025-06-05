Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! /05 Haziran 2025 11:40

Tutuklanan CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı!

Haklarında tutuklama kararı verilen CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı.

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CHP’li belediyelere yönelik 6. dalga operasyonlarda CHP'li 5 belediye başkanı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haklarında tutuklama kararı verilen İstanbul’da Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile Adana’da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin görevinden uzaklaştırıldı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ AKP'YE Mİ GEÇECEK?
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde sayısal çoğunluğu elinde bulunduran Cumhur İttifakı'nın yapılacak oylamada belediye başkanlığını alacağı öngörülüyor.
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