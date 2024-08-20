Samanyolu Haber /Gündem / Sokak röportajı sebebi ile tutuklanan Dilruba hakkında yeni gelişme /20 Ağustos 2024 18:35

Sokak röportajı sebebi ile tutuklanan Dilruba hakkında yeni gelişme

Bir sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği ve hükümete yönelik eleştirel ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Dilruba Y. hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi. Dilruba Kayserilioğlu hakkında halihazırda halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen karara itiraz ise reddedildi.

SHABER3.COM

İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümetin politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından tutuklanmıştı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN TAHLİYE KARARI

İki farklı suçlama nedeniyle cezaevinde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.

Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itirazı ise reddetti.

MAHKEMESİ 3 EYLÜL'DE YAPILACAK

Cezaevine gönderilen Dilruba hakkında savcılık, oldukça hızlı bir iddianame yazmış ve iddianame kabul edilerek duruşma için 3 Eylül tarihi belirlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sokak röportajı sebebi ile tutuklanan Dilruba hakkında... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:45:16