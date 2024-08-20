Sokak röportajı sebebi ile tutuklanan Dilruba hakkında yeni gelişme

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN TAHLİYE KARARI





MAHKEMESİ 3 EYLÜL'DE YAPILACAK





İzmir'deki bir sokak röportajında Instagram yasağını ve hükümetin politikalarını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarından tutuklanmıştı.İki farklı suçlama nedeniyle cezaevinde bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yıldız'ın itirazı üzerine Dilruba Kayserilioğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tahliye kararı verildi.Mahkeme, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itirazı ise reddetti.Cezaevine gönderilen Dilruba hakkında savcılık, oldukça hızlı bir iddianame yazmış ve iddianame kabul edilerek duruşma için 3 Eylül tarihi belirlenmişti.