Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusunun detayları ortaya çıktı! /01 Kasım 2024 18:19

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sorgusunun detayları ortaya çıktı!

Tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in savcılık sorgusundan dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sorguda savcının Özer'e 'hocam' diye hitap ettiği ve Kürtçe olarak 'Sorun yok' dediği öğrenildi.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanııp yerine kayyım atanmasına tepkiler gelmeye devam ederken Özer'in savcılık sorgusunun detayları ortaya çıktı. Gazete Pencere'den Caner Taşpınar'ın haberine göre, savcının sorgu sırasında Ahmet Özer’e “Hocam” diye hitap ederek Kürtçe olarak “Sorun yok” diye cevap verdiği öğrenildi.

Ahmet Özer’in avukatlarının savcılık sorgusuna ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

"Emniyette yapılan sorguda yer alan sorular, bir soru değil tamamen bir yargılama yapılmış ve hüküm giymiş birine ‘bu suçu neden işledin?’ şeklinde yöneltilen sorulardır. Bu usul ve tarz zaten bu soruşturmanın amacını gözler önüne sermektedir.

Savcı ifade alırken başkana ‘hocam’ diye hitap edip, Kürtçe ‘sorun yok’ diyerek cevap vermiştir. İfade imza aşamasına geçilmeden önce başkanın ifadelerinin zapta doğru geçirilip geçirilmediği teyidi yapılırken savcı odayı terk etmiştir. Bu durum yapılan işlemin usulden ibaret olduğunu, savcının zaten ifade almadan önce kararı talimatla aldığını ortaya koymaktadır.

Savcı, Dağ Sancısı kitabı ‘2016 senesinde yayınlanmıştı, ben de okudum o kitabı hatırlıyorum’ dedikten sonra başkan, bu kitabın şiddetin bir çözüm olmadığı tam aksine birlik barışın doğru olan olduğunu ortaya koyan bir roman olduğunu vurgulamıştır. Buna cevaben savcı, bu kitabın yazarı başkana ‘bu sizin değerlendirmenizdir’ şeklinde cevap vermiştir."
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