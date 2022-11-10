Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan fırıncı ilk kez konuştu: Kimse korkmasın Silivri soğuk değil /10 Kasım 2022 21:03

Tutuklanan fırıncı ilk kez konuştu: Kimse korkmasın Silivri soğuk değil

Avukat Tugay Bek, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ile Silivri Cezaevi'nde görüştü.

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Avukat Tugay Bek, tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ile Silivri Cezaevi'nde görüştü. 

Bek, Kolivar’ın "Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem. Benim üzerimden gündem değiştirdiklerini düşünüyorum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor. " dediğini aktardı. 

Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre, Avukat Bek, görüşmede Kolivar’ın bahse konu yayında söylediği sözlere şöyle açıklık getirdiğini belirtti:

"Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor.  52 senelik fırıncıyım. Benim sorunum ekmek, ben fırıncılar sendikası başkanıyım, benim amacım fırıncı esnafının çıkarlarını korumak. O yayında da buna dikkat çektim, özellikle kaçak fırınların önüne geçilmesi gerektiğini anlattım. Fırıncıların en büyük sorunu ilçe belediyeleri, benim eleştirilerim büyük kısmı ilçe belediyelerine. Kaçak fırınlar artıkça biz daha fazla zarar ediyoruz. Ben bunu söylüyorum. Sözlerime gelince, ben o konuşmamda Türk halkına aptal demedim. Benim bu konuda düşüncem de bilimsel, insanların ekmek ağırlıklı beslenmemesi, çok yönlü beslenmesi gerektiği bilimsel bir gerçek. Bunu Canan Karatay da söylüyor, kitap yazıp, satıyor. Ekmek ağırlıklı, tek yönlü beslenme sağlığa zararlıdır demek istedim, başka bir kastım yok. Sunucu sözlerimi duyar duymaz kesti, kesmeseydi sözlerime açıklık getirebilirdim. Ben Karadenizli bir Türküm, kendi milletimle gurur duyarım. Ama ben insanı severim, insanları milletlerine göre de ayırt etmem. Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem.”



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