Tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’den HDP’ye eleştiriler

Cumhuriyet’ten İpek Özbey'e konuşan Bilge, “HDP, inatçı ve kararlı bir duruş sergiliyor ama bu sorunu çözmeye yetmiyor. Elbette bu durumun tek sorumlusu HDP değil. HDP’den beklentinin yüksek olması yadırganmamalı, aksine fırsata çevirmenin yolları aranmalıdır." dedi.





Bilgen, "HDP üzerinden tüm muhalefeti dizayn etme kozu elde olduğu müddetçe hassas günler hiç bitmeyecektir. Zamanlama hatasını geç kalma olarak beyan ediyorsanız bunu anlar ve üzerime düşen sorumluluğu kabul ederim” ifadelerini kullandı.



