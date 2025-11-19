Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan Merkez Bankası Eski Yardımcısı sessiz sedasız tahliye edildi! /19 Kasım 2025 20:24

Tutuklanan Merkez Bankası Eski Yardımcısı sessiz sedasız tahliye edildi!

Sadece 1 ay cezaevinde kaldı: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'e tahliye! TCMB'nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener ev hapsi kararıyla tahliye edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, konutu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

ŞİMŞEK 'EN PARLAK EKONOMİST' DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Emrah Şener’i “en parlak ekonomist” olarak nitelemişti.

SADECE 1 AY CEZAEVİNDE KALDI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığına dair suçlamalarla ilgili olarak Merkez Bankası'nın eski başkan yardımcısı Emrah Şener ve BKM eski genel müdürü Baran Aytaş'ın da aralarında bulunduğu yedi kişi geçtiğimiz ekim ayında tutuklanmıştı.

Şener, sadece 1 ay cezaevinde kaldı.

Başsavcılık, BKM nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi'' ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesi''nde usulsüzlükler yapıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Buna ek olarak ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları yapıldığı iddia edilmişti.
