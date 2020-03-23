Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan pilotla ilgili flaş gelişme /23 Mart 2020 20:53

Tutuklanan pilotla ilgili flaş gelişme

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubat ayında pisten çıkan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili 'son dakika' gelişmesi yaşandı. Kazanın ardından tutuklanan Kaptan Pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi koşuluyla tahliye edildiği öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme, savcılığın itirazını reddetti.

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Pegasus Havayolları’na ait bir yolcu uçağı 5 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkmış ve kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat’ta hastanede “şüpheli” sıfatıyla ifade veren kaptan pilot Mahmut Aslan, taburcu olarak Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Mahmut Aslan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

TALPA’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

“5 Şubat 2020'de yaşanan üzücü uçak kazasından sonraki süreçte, Kaptan Pilot Mahmut ASLAN'ın tutuklanması camiamızı derinden üzmüştü. Kaza incelemenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve havacılığımızın emniyet seviyesinin gelmiş olduğu noktadan geriye gitmemesi için yargının bu kararını yeniden değerlendirilmesi yönünde başta TALPA olmak üzere yurt içi ve yurt dışı bir çok kesimden çağrılar gelmişti.

Bugün aldığımız tutukluluğunun ev hapsi şartıyla kaldırılması haberi hukuk sistemimizin bu konuya verdiği önemin ve uçuş emniyetinin tesisi konusundaki desteğinin işaretidir.

Bu vesileyle, devam etmekte olan kaza inceleme çalışmaları, olayın doğrudan ve katkıda bulunan sebeplerini raporla açıklayana kadar, profesyonellikten uzak açıklama ve yorumlardan kaçınılmasının bu sürecin sağlıklı yürütülmesi konusunda büyük önem taşıdığını vurgulamayı görev saymaktayız.

Yargı sistemimize camiamız adına teşekkür ederiz.”

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

ÜST MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Bir üst mahkeme sıfatı ile itirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararını veren 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararını usul ve yasaya uygun bularak savcılığın itirazını reddetti.
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