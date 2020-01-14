Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklanan rahip Bileçen hakkında tahliye kararı! /14 Ocak 2020 20:20

Tutuklanan rahip Bileçen hakkında tahliye kararı!

Mardin Nusaybin ilçesindeki görevli olduğu Mor Yakup Manastırı'nda PKK'lı teröristleri sakladığı suçlamasıyla tutuklanan Süryani rahip Sefer Bileçen, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi.

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Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Üçyol Mahallesi’ndeki Mor Yakup Manastırı rahibi Sefer Bileçen, 10 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan tutuklandı. PKK’lıları teröristleri manastırda sakladığı ve erzak yardımı yaptığı iddia edilen rahip Bileçen’in avukatları tutukluluğa itirazda bulundu.

Avukatların itirazını değerlendiren Mardin 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, tahliye kararı verdi. Bileçen’in tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Cezaevi’nde tahliye edilmesi bekleniyor.

Rahip Bileçen’in görevli olduğu manastırda PKK’lı teröristleri sakladığının hem İHA ile tespit edildiği hem de teslim olan teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak´ta yapılan operasyonda rahip Bileçen ile Üçköy Muhtarı Joseph Yar´ın da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.
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