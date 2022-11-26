Tutuklanan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın söylediği yalanlar pes dedirtti

Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.









Özkiraz’ın tıp eğitimini tamamladığını ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği kaydedildi.











Özkiraz'a cevap veren Doktor Tutku Tanrıkulu Tek ise, Ayşem Özkiraz'ın birçok yalanı olduğunu ifade etti. Tek'in paylaşımı şöyle: "Tahmin edebiliyorum hocam. Ve benim duyduğuma göre seri şekilde birçok konuda tamamen gereksiz yalanları var ki bu ürkütücü. İyi olan şu ki yalan söyleme haricinde kimseye bir zarar vermemiş. Üzüntünüzü anlıyorum, lütfen kötü hissetmeyin aklınıza gelmezdi, kimsenin gelmemiş."









Bu yaşta nasıl atanmış anlayamadık."









Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz, sözde meslektaşlarına Eylül ayında yapılan TUS’ta 81 puan aldığını ve çocuk doktoru olduğunu söyledi. Çocuk doktoru olarak kaşeler bastıran Özkiraz’ın durumundan şüphelenen hastanedeki doktorlar, kendisine tıpla ilgili çeşitli sorular yöneltti.Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Ayşe Özkiraz, sorulara çelişkili yanıtlar verince, tatmin olmayan doktorlar gerek eğitimi gerekse tedavi yöntemleriyle ilgili sorular yöneltti. Bu sorulara da doğru yanıtlar alamayan doktorlar, Özkiraz’ın şüpheli durumunu hastane yönetimine bildirildi. Konu daha sonra İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletildi.Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Ayşe Özkiraz’ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi. Özkiraz’ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğrafları da paylaştığı görüldü.Ayşe Özkiraz’ın yapılan incelemesinde lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ailesine de İstanbul'da Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, yıllarca İstanbul'da kaldığı ve çeşitli işlerde çalıştığı öğrenilen Özkiraz’ın geçen yıl ailesinin yaşadığı Çerkezköy'e döndüğü öğrenildi.Özkiraz'ın akrabası olan Servet Özkiraz, daha önce paylaştığı bir tweette "yeğenim Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandı" demesinin gündeme gelmesinin ardından "Hepimizi şoke etti" açıklamasını yaptı. Bir diğer doktorun paylaştığı eski tweete yanıt veren Servet Özkiraz; "Tutku Hocam olay hepimizi şok etti. ÖSYM belgesini bana attığında çok sevinip paylaşmıştım doğal olarak. Bizi kandırdığına mı üzüleyim, rezilliğe mi üzüleyim bilemiyorum. Çok şaşkın ve üzgünüm" ifadelerini kullandı.Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz da yaptığı paylaşımda Ayşem Özkiraz'ın akrabaları olduğunu ve çok üzüldüklerini aktardı. Özkiraz şunları söyledi:"Haberi şimdi gördük çok üzüldük.Ayşe Özkiraz babamızın amcasının torunu.1-2 sene önce tıp fakültesi kazandığını duyduğumuzda mutlu olmuştuk.Dr olarak çalıştığını haberle duydukBildiğim kadarıyla yaşı 25 değil 20-21 olmalı.